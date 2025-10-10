Peñarol vuelve a Durazno luego de 33 años, la última vez era dirigido por el recordado Ljubomir Petrovic

Peñarol emprendió viaje este viernes a la hora 17.00 rumbo a Durazno donde este sábado jugará contra Miramar Misiones en el Estadio Silvestre Ladoni, en partido correspondiente a la undécima fecha del Torneo Clausura.

El encuentro comenzará a la hora 18.00 y tendrá el arbitraje central de Hernán Heras.

Peñarol jugó solo dos veces en sus 134 años de historia en el Silvestre Landoni y la última fue en un amistoso jugado en 1992 cuando el entrenador era Ljubomir Petrovic.

En 1985 jugó contra un combinado de Unión Juvenil, Racing y Peñarol de Durazno al que le ganó 6-0.

Campeón de la Copa Europea de Campeones (hoy UEFA Champions League) con Estrella Roja en la temporada 1990-1991, Petrovic llegó a Uruguay a comienzos de 1992.

En la temporada 1991-1992 tomó el mando de Espanyol pero tras tres meses, en noviembre de 1991, fue destituido y poco después Washington Cataldi apostó por su contratación en un hecho impensado para los tiempos que corren.

Peñarol cerró 1991 bajo las órdenes de Ricardo "Tato" Ortiz.

Petrovic nació en Bosnia pero creció e hizo su carrera en Serbia. Por entonces aquellas naciones estaban agrupadas bajo el nombre de Yugoslavia que en 1991 comenzó a desmembrarse con una serie de guerras, comenzando por la proclamación de independencia de Eslovenia y Croacia.

El 11 de marzo, Petrovic hizo su debut como entrenador de Peñarol en un amistoso contra River Plate argentino en el Estadio Centenario donde estuvo en juego el Trofeo Rioplantense.

Peñarol formó con Óscar Ferro, Jorge Barrios; Fernando Rosa, Carlos Sánchez, Néstor Blanco; César Silvera, Diego Dorta, Andrés Martínez; Roy Myers; Sergio Martínez y José Percudani.

Peñarol ganó 1-0 con gol de Myers que en 1990 había sido mundialista con Costa Rica, en Italia.

El yugoslavo dirigió junto con Roque Gastón Máspoli, una gloria de Peñarol.

Para preparar el Campeonato Uruguayo, previsto para abril, Peñarol jugó tres amistosos en el interior del país y luego enfrentó a dos equipos argentinos en el Centenario: 2-1 a Estudiantes (Myers y Percudani) y uno a Independiente (Dorta).

Peñarol derrotó 2-1 a la selección de Colonia en Nueva Helvecia (goles del Gallego Martínez y Adrián Paz) 3-0 a Con los Mismos Colores en Bella Unión (Gabriel Cedrés, Paz y Leonardo García).

Fue entonces cuando el 27 de marzo jugó por única vez en el Silvestre Landoni, escenario que volverá a pisar este sábado, 33 años después.

Peñarol enfrentó al local Santa Bernardina, al que venció 4-2.

Jugaron Ferro, Rosa, Danilo Baltierra, Javier Delgado, Alfonso Domínguez; Barrios, Dorta, Andrés Martínez; Myers; Paz y Sergio Martínez.

Entraron para el segundo tiempo Gerardo Rabajda, Néstor Blanco, César Silvera, Gabriel Cedrés y Eduardo Da Silva.

Los goles fueron de los Martínez, Paz y Cedrés.

El 5 de abril Peñarol debutó en el Parque Paladino ante Progreso y es célebre la frase de Petrovic para describir la situación que tuvo que vivir: "¡Catástrofa!" dijo al ver cómo sus jugadores tuvieron que hacer el calentamiento en el cantero de la ruta y luego cómo estaba el estado del campo de juego.

Peñarol ganó 2-1 con goles de Dorta y el Manteca Martínez.

Luego goleó 5-0 a Liverpool y superó 1-0 a Bella Vista, pero chocó contra la sombra de Wanderers, un equipo que en la década de 1990 le generó varios dolores de cabeza.

Un empate ante Racing (0-0) y un triunfo ante Defensor Sporting (gol del Manteca Martínez aplicando la ley del ex) encarrilaron a Peñarol pero las posteriores caídas ante Rentistas (0-1) y Central Español (1-2) hicieron llegar al equipo muy presionado para el clásico contra Nacional el cual se saldó con un empate a cero.

Fue después del clásico que Petrovic se fugó de Peñarol y de Uruguay. Tomó un taxi, se fue al aeropuerto y se volvió a Yugoslavia.

Máspoli quedó el frente del equipo y luego completaron la temporada el Indio Walter Olivera, en cuatro amistosos, y Juan Ricardo Faccio, en el cierre del Uruguayo y la Liguilla, disputada en 1993.

Peñarol no logró clasificar a la Copa Libertadores, a la que se metieron Nacional y Bella Vista, y apenas tuvo el consuelo de meterse en la modesta Copa Conmebol, junto con Danubio. Terminado el ciclo de Faccio, José Pedro Damiani apostó por la contratación de Gregorio Pérez.

Fuente de las formaciones: 1891.uy