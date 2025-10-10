El llamativo posteo de la cuenta de X de básquetbol de Nacional tras el clásico suspendido con Peñarol y que poco después borraron

El clásico de básquetbol entre Nacional y Peñarol apenas duró un cuarto. Constantes problemas con los relojes llevaron a la terna arbitral a suspender el encuentro al cabo del primer cuarto cuando los aurinegros ganaban 17-13.

La primera fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol ya comenzó con problemas de tecnología. Si bien los relojes del Polideportivo del Gran Parque Central son nuevos y fueron colocados el pasado martes, al funcionar por Bluetooth, colapsaron por la gran cantidad de gente que Nacional llevó a la cancha.

El primer cuarto duró 35 minutos porque durante el desarrollo del mismo, el juego estuvo parado en más de una ocasión por los problemas con los relojes que en varios tramos, en lugar de marcar la posesión de cada jugada indicaban la hora .

Cuando se suspendió el partido, los jugadores de Peñarol, el cuerpo técnico y los dirigentes habilitados a asistir a la cancha de Nacional, fueron rápidamente evacuados por razones de seguridad.

No había hinchas de Peñarol, por razones de seguridad, tal como acontece en los clásicos en la Liga Uruguaya.

En ese contexto llamó la atención un posteo que realizó la cuenta de X de Nacional en básquetbol.

"Partido suspendido. El rival abandona el Gran Parque Central", escribió la cuenta.

El posteo generó una rápida catarata de 122 respuestas, varias citas, reposteos y faveos.

Sin embargo, rápidamente los responsables de haber escrito el tuit, lo borraron.

El jueves, Peñarol recordó a través de su cuenta oficial el clásico de la fuga de 1949, con una serie de posteos en los que ironizaron sobre el suceso ocurrido en la primera rueda del Campeonato Uruguayo de 1949.