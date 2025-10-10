Dólar
La hinchada de Newell's Old Boys no respetó el minuto de silencio en honor a Miguel Ángel Russo y el hijo del DT fallecido les hizo un gol

10 de octubre 2025 - 22:18hs

Ignacio Russo, hijo del fallecido entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, marcó este viernes un emotivo gol con Tigre, dos días después de la muerte de su padre.

En la fecha 12 del Torneo Clausura argentino, Tigre visitó a Newell's Old Boys en el Estadio Marcelo Bielsa.

Nacho Russo pidió para jugar el partido y antes del partido tuvo palabras de aliento por parte del entrenador de Newell's, Cristian "Ogro" Fabbiani.

En el partido se dispuso un minuto de silencio y ahí Russo rompió en llanto por el reciente fallecimiento de su padre, entrenador en ejercicio de Boca Juniors.

Leandro Paredes y Russo

Leandro Paredes explicó su ausencia en el velatorio de Miguel Ángel Russo tras las críticas que recibió

Ignacio Russo
CLAUSURA ARGENTINO

Sin embargo, en ese minuto de silencio, la hinchada de Newell's no respetó la memoria del técnico fallecido.

Russo estuvo muy identificado con Rosario Central, club al que dirigió en cinco ciclos diferentes.

Los jugadores de Newell's, en cambio, se mostraron muy respetuosos con el jugador de Tigre y muchos lo consolaron y lo abrazaron.

A la hora de jugar, Russo anotó el primer gol del partido a los 22 minutos de juego, tras asistencia de David Romero.

20251010 Gol de Ignacio Russo hijo de Miguel Ángel Russo

Al marcar el gol volvió a romper en llanto, en una jornada de muchas emociones.

A los 29', Facundo Guch marcó el gol del empate y el partido terminó 1-1.

