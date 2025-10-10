Dólar
Compra 38,90 Venta 41,40

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / ARGENTINA

La profunda reflexión de Óscar Ruggeri sobre el retiro de los jugadores, su presente y su depresión: "Esto me salvó", dijo

El campeón del mundo con Argentina en el Mundial de México 86, habló de temas que hacen a la salud del futbolista, uniéndolo a la decisión de Miguel Ángel Russo de continuar dirigiendo hasta su muerte

10 de octubre 2025 - 18:13hs
Oscar Ruggeri
Oscar Ruggeri

La muerte de Miguel Ángel Russo fue tema de los últimos dos días en el fútbol argentino y en los distintos programas deportivos que colocaron al tema como prioridad absoluta por encima e otras cosas. En ese sentido, en el programa F90 de ESPN, Óscar Ruggeri reflexionó sobre su fallecimiento, pero también habló de su vida personal.

Las reflexiones de Óscar Ruggeri

Óscar Ruggeri tuvo un ida y vuelta con sus compañeros de F90 de ESPN este viernes en pleno programa.

Sebastián "Pollo" Vignolo, el conductor del programa, comenzó hablando de Miguel Ángel Russo.

Diego Aguirre dirigiendo a Peñarol ante Juventud por el Torneo Clausura
PEÑAROL

Sorpresa: Diego Aguirre quiere el regreso de Alan Medina, campeón uruguayo del año pasado con Peñarol

Marcelo Bielsa con la selección uruguaya
SELECCIÓN URUGUAYA

Ranking: Carlo Ancelotti es el técnico de selecciones mejor pago del mundo; Marcelo Bielsa ocupa un lugar de privilegio

"Su vida fue hasta el último día estar donde quería estar", dijo.

Russo.jpg
Miguel &Aacute;ngel Russo

Miguel Ángel Russo

Y Ruggeri le contestó: "Esta cabeza es de los tipos de Estudiantes, de Bilardo. Bilardo era lo mismo. Terminó en la selección y antes de enfermarse, con nosotros lloraba y decía que él realmente si tenía que arrepentirse de algo, era que no había vivido con su hija, que no había hecho de padre por estar con nosotros".

Vignolo continuó por esa línea elogiando la pasión de los jugadores.

"Qué vocación tienen, porque desde afuera uno dice estos tipos podrían estar viviendo... Falcioni lo que declaró aquella vez, el propio Maradona, son bichos de fútbol. Vos, por ejemplo, vos no extrañás el fútbol", expresó el Pollo.

Sin embargo, Ruggeri, de 63 años, aclaró que el salto a los medios le permitió abrir un nuevo capítulo en su historia: "Nada, Nada... Esto me salvó...".

Entonces se extendió sobre lo que quería explicar al respecto.

"Suponete, estos tipos, están en la casa, no dirigen, se levantan hoy a la mañana, ¿a dónde van? ¿A dónde van? Decime. A nuestra edad, de 60 años, gente más de 60, te levantás hoy a la mañana. Yo no tengo la tele, me levanto 8.30 comúnmente, a las 9. ¿Para dónde arranco?“, indicó Ruggeri.

Allí se extendió acerca de la mentalidad de los futbolistas una vez que dejan la actividad de alta competencia.

"Llega el fin de semana que comúnmente cada uno va con su familia. Yo tengo mi familia, nos juntamos, vienen, pero como tenemos la cabeza nosotros de fútbol, que nos metieron el fútbol acá adentro de competir. Del fútbol, y no te importa otra cosa que el fútbol, nos cuesta. Empezás a estar deprimido, empezás a sentirte mal, y después empiezan las cosas esas que nos suceden a la mayoría”.

Temas:

Ruggeri Miguel Ángel Russo Argentina ESPN

Seguí leyendo

Las más leídas

Ignacio Laquintana
SELECCIÓN URUGUAYA

Uruguay 1-0 República Dominicana: triunfo celeste con gol de Ignacio Laquintana y varios debuts; mirá el compacto

Facundo Torres celebra su primer gol con Uruguay
AMISTOSO

Uruguay vs República Dominicana: día, hora y dónde ver a la celeste en el primer amistoso de la fecha FIFA de octubre en Malasia

Rodrigo Zalazar festeja otro gol con Uruguay ante Nicaragua
AMISTOSO

¿A qué hora juega Uruguay vs República Dominicana este viernes por el primer amistoso de fecha FIFA de octubre en Malasia y dónde verlo?

La emoción de Maxi Gómez por la llegada de su hija Oriana
NACIONAL

"Bienvenida al mundo mi amor": la emoción de Maxi Gómez, quien fue padre y lo anunció en sus redes; mirá el mensaje del delantero de Nacional

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos