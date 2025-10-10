La profunda reflexión de Óscar Ruggeri sobre el retiro de los jugadores, su presente y su depresión: "Esto me salvó", dijo

La muerte de Miguel Ángel Russo fue tema de los últimos dos días en el fútbol argentino y en los distintos programas deportivos que colocaron al tema como prioridad absoluta por encima e otras cosas. En ese sentido, en el programa F90 de ESPN, Óscar Ruggeri reflexionó sobre su fallecimiento, pero también habló de su vida personal.

Óscar Ruggeri tuvo un ida y vuelta con sus compañeros de F90 de ESPN este viernes en pleno programa.

"Su vida fue hasta el último día estar donde quería estar", dijo.

Russo.jpg Miguel Ángel Russo Boca Juniors

Y Ruggeri le contestó: "Esta cabeza es de los tipos de Estudiantes, de Bilardo. Bilardo era lo mismo. Terminó en la selección y antes de enfermarse, con nosotros lloraba y decía que él realmente si tenía que arrepentirse de algo, era que no había vivido con su hija, que no había hecho de padre por estar con nosotros".

Vignolo continuó por esa línea elogiando la pasión de los jugadores.

"Qué vocación tienen, porque desde afuera uno dice estos tipos podrían estar viviendo... Falcioni lo que declaró aquella vez, el propio Maradona, son bichos de fútbol. Vos, por ejemplo, vos no extrañás el fútbol", expresó el Pollo.

Sin embargo, Ruggeri, de 63 años, aclaró que el salto a los medios le permitió abrir un nuevo capítulo en su historia: "Nada, Nada... Esto me salvó...".

Entonces se extendió sobre lo que quería explicar al respecto.

"Suponete, estos tipos, están en la casa, no dirigen, se levantan hoy a la mañana, ¿a dónde van? ¿A dónde van? Decime. A nuestra edad, de 60 años, gente más de 60, te levantás hoy a la mañana. Yo no tengo la tele, me levanto 8.30 comúnmente, a las 9. ¿Para dónde arranco?“, indicó Ruggeri.

Allí se extendió acerca de la mentalidad de los futbolistas una vez que dejan la actividad de alta competencia.

"Llega el fin de semana que comúnmente cada uno va con su familia. Yo tengo mi familia, nos juntamos, vienen, pero como tenemos la cabeza nosotros de fútbol, que nos metieron el fútbol acá adentro de competir. Del fútbol, y no te importa otra cosa que el fútbol, nos cuesta. Empezás a estar deprimido, empezás a sentirte mal, y después empiezan las cosas esas que nos suceden a la mayoría”.