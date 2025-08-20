La clara opinión de Óscar Ruggeri sobre el penal que le pitaron a Racing contra Peñarol en Copa Libertadores, y lo que dijo del árbitro; mirá el video

Peñarol quedó fuera de la Copa Libertadores de América tras perder este martes a la noche ante Racing de Avellaneda en el Cilindro por 3-1 en la última jugada del partido, después de un gol de Franco Pardo en el cuarto minuto de adición ante una enorme desatención de la defensa aurinegra. Cuando el encuentro estaba aún 1-1 y solo faltaban 10 minutos, el árbitro Wilmar Roldán pitó un penal más que polémico y este miércoles, en el programa F90 de ESPN en Argentina, Óscar Ruggeri se tomó unos minutos para hablar de ello.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El hecho fue analizado por el panel de periodistas y también por el exjugador Óscar Ruggeri.

Sebastián Vignolo, el conductor del programa, con una camiseta de Racing de Avellaneda sobre su hombro derecho, comenzó a hablar del partido y de ese penal más que polémico que desvió el trámite del encuentro.

El penal, se originó en una jugada tras un desborde y remate desde la izquierda de Tomás Conechny que Brayan Cortés atajó dando un rebote alto. Emanuel Gularte plegó el brazo y entró en contacto con Adrián "Maravilla" Martínez. Este se dejó caer aparatosamente en una acción en la que no hubo proporcionalidad entre el contacto, leve, y la caída, desmesurada. Es lo que los árbitros llaman insuficiencia del contacto para provocar la caída . más que polémico.

BRASIL La sorpresiva información que brindaron en Brasil sobre Matías Arezo tras la eliminación de Peñarol ante Racing por Copa Libertadores

PEÑAROL La grave acusación de Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, contra el árbitro Wilmar Roldán tras la clasificación de Racing en Copa Libertadores

Para Óscar Ruggeri, siempre uno de los que más picante le pone al programa, "fue un tremendo penal".

El resto de sus compañeros, fueron por el mismo camino.

Diego Fucks indicó que "la mitad de los hinchas de Peñarol creen que cobró la mano".

Por su parte, Daniel Arcucci, experiodista de la revista El Gráfico y del diario La Nación, -hincha de Racing-, sostuvo: "Le apoya el antebrazo en la nuca. Es penal".

"El arbitraje de Wilmar Roldán fue bueno, y no fue muy bueno porque tuvo que ser ayudado con el VAR por el foul enorme de (Marcos) Rojo", agregó.

Enseguida, Óscar Ruggeri salió a apoyarlo: "A mí me gusta este árbitro".

"Cuando juego de local, quiero este árbitro", expresó el Pollo Vignolo. "Yo quiero este árbitro", agregó Ruggeri. "Y sí, claro, más vale... Yo también", expresó el Chavo Fucks.

Arcucci terminó con la charla con una frase terminante: "Para mí, es el mejor árbitro de Sudamérica y uno de los mejores del mundo".