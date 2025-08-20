Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / BRASIL

La sorpresiva información que brindaron en Brasil sobre Matías Arezo tras la eliminación de Peñarol ante Racing por Copa Libertadores

El delantero de Peñarol, Matías Arezo, tiene contrato hasta diciembre de este año con los carboneros, mientras en Brasil, surgió una sorpresiva información sobre su futuro y tras la eliminación de aurinegra ante Racing por Copa Libertadores

20 de agosto 2025 - 12:54hs
Matías Arezo

Matías Arezo

FOTO: AFP

Peñarol fue eliminado de la Copa Libertadores ante Racing de Avellaneda en la última jugada del partido de este martes a la noche en el Cilindro, luego de una desatención defensiva importante y un tanto de Franco Pardo para el 3-1 en el cuarto minuto de adición. De esta manera, muchas cosas que estaban planificadas a futuro, ahora cambiarán, por ejemplo y según informan desde Brasil, los aurinegros ahora no están obligados a pagar la opción de compra de US$ 4 millones por Matías Arezo.

Lo que informan desde Brasil sobre Matías Arezo

Matías Arezo llegó a Peñarol procedente de Gremio de Porto Alegre que es el club dueño de su ficha.

El futbolista llegó a los mirasoles hasta fin de año y Peñarol debe abonar US$ 300.000 por el préstamo. En caso de querer hacer uso de la opción de compra, deberá desembolsar US$ 4 millones.

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol
PEÑAROL

La grave acusación de Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, contra el árbitro Wilmar Roldán tras la clasificación de Racing en Copa Libertadores

lo que no se vio por tv de racing vs penarol: casi se van a las pinas por el grito de gol de un relator partidario, el apretado lugar para los hinchas aurinegros y las gastadas a la provincia por parciales locales
COPA LIBERTADORES

Lo que no se vio por TV de Racing vs Peñarol: casi se van a las piñas por el grito de gol de un relator partidario, el apretado lugar para los hinchas aurinegros y las gastadas a la "provincia" por parciales locales

Luego de la derrota de Peñarol ante Racing y la eliminación en la Copa Libertadores, medios brasileños informaron una situación curiosa sobre la situación de Matías Arezo.

"Con la eliminación de Peñarol en la Libertadores tras la derrota ante Racing, el club uruguayo ya no tendrá que ejercer la cláusula de compra obligatoria de Matías Arezo (US$ 4 millones)", informaron en Porto Alegre.

Y añade: "Tras su eliminación ante Racing este martes, Peñarol queda fuera de la competición y ya no estará obligado a adquirir al delantero de forma permanente".

"Todo indica entonces que Arezo regresará a Gremio ya en enero próximo", expresaron.

Peñarol Matías Arezo Copa Libertadores Racing gremio

