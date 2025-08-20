La sorpresiva información que brindaron en Brasil sobre Matías Arezo tras la eliminación de Peñarol ante Racing por Copa Libertadores

Peñarol fue eliminado de la Copa Libertadores ante Racing de Avellaneda en la última jugada del partido de este martes a la noche en el Cilindro, luego de una desatención defensiva importante y un tanto de Franco Pardo para el 3-1 en el cuarto minuto de adición. De esta manera, muchas cosas que estaban planificadas a futuro, ahora cambiarán, por ejemplo y según informan desde Brasil, los aurinegros ahora no están obligados a pagar la opción de compra de US$ 4 millones por Matías Arezo.

El arbitraje del colombiano Wilmar Roldán jugó un papel preponderante ya que a falta de 10 minutos, con los de Diego Aguirre empatando 1-1 y clasificando a cuartos de final, pitó un penal más que polémico, por el que explotó este miércoles el presidente del club mirasol, Ignacio Ruglio.

Matías Arezo llegó a Peñarol procedente de Gremio de Porto Alegre que es el club dueño de su ficha.

El futbolista llegó a los mirasoles hasta fin de año y Peñarol debe abonar US$ 300.000 por el préstamo. En caso de querer hacer uso de la opción de compra, deberá desembolsar US$ 4 millones.

Luego de la derrota de Peñarol ante Racing y la eliminación en la Copa Libertadores, medios brasileños informaron una situación curiosa sobre la situación de Matías Arezo.

"Con la eliminación de Peñarol en la Libertadores tras la derrota ante Racing, el club uruguayo ya no tendrá que ejercer la cláusula de compra obligatoria de Matías Arezo (US$ 4 millones)", informaron en Porto Alegre.

Y añade: "Tras su eliminación ante Racing este martes, Peñarol queda fuera de la competición y ya no estará obligado a adquirir al delantero de forma permanente".

"Todo indica entonces que Arezo regresará a Gremio ya en enero próximo", expresaron.