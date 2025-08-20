El mensaje de Ignacio Ruglio tras la eliminación de Peñarol ante Racing con agradecimiento a Diego Aguirre y una promesa para el año que viene

El presidente de Peñarol , Ignacio Ruglio, se manifestó en sus redes sociales luego de la derrota ante Racing por 3-1 en Avellaneda , resultado que con el global 3-2 para los argentinos dejó a los carboneros afuera de la Copa Libertadores en octavos de final.

Tras el encuentro, el titular carbonero se expresó a través de un estado de WhatsApp, su medio preferido para comunicarse con sus seguidores.

Ruglio tuvo palabras de agradecimiento. “Gracias Diego Aguirre y jugadores por traernos otro año más hasta acá y hacernos ilusionar otra vez. Gracias por defender los colores cuando sale bien y cuando no. Gracias a toda la gente de Peñarol por seguir al Club a todas partes”, escribió.

Además, señaló que volverán a ir por la Copa Libertadores en 2026. “El año próximo lo volveremos a intentar hasta que algún día la podamos traer”.

“¡Viva siempre Peñarol!”, concluyó Ruglio, quien en su posteo no comentó situaciones del partido, como el polémico penal para Racing por el que llegaron al 2-1 parcial que igualó la serie.

Triunfo de Racing ante Peñarol en dramático final

En una verdadera batalla épica y con un gol en el último minuto de juego, Racing Club se impuso por 3-1 ante Peñarol para revertir la desventaja del partido de ida y sellar el pasaporte a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Un doblete de Adrián ‘Maravilla’ Martínez (m.7 y m.83) -el segundo de penal- y el agónico de Franco Pardo (m.93) le permitió a la Academia imponerse ante un rival que había logrado el transitorio empate a través de Nahuel Herrera (m.15).

El partido fue dramático de inicio a fin porque Peñarol llegó al ‘Cilindro de Avellaneda’ con la ventaja lograda en Montevideo pero que rápidamente se desvaneció en el minuto 7 cuando el goleador Adrián ‘Maravilla’ Martínez convirtió tras encontrar una pelota para empujar cerca de la línea de gol.

El tanto envalentonó al local que fue en busca de revertir la serie, pero tras un tiro de esquina desde la derecha llegó un golpe certero de cabeza de Nahuel Herrera para devolverle la paridad al tanteador y la ventaja al ‘Manya’ en la serie.

20250820 FBL - LIBERTADORES - RACING - PENAROL Penarol's players pose for a team photo ahead of the Copa Libertadores round of 16 second leg football match between Argentina's Racing and Uruguay's Penarol at the Presidente Juan Domingo Peron (El Cilindro) Peñarol Foto: Luis Robayo / AFP

Antes del descanso hubo un grito de gol de Marcos Rojo pero que el árbitro colombiano Wilmar Roldán invalidó a instancias del VAR por una infracción previa sobre Javier Méndez.

En el complemento, Peñarol se dedicó a esperar a Racing que fue con más ímpetu que juego, aunque sus acciones de contragolpe siempre tenían sensación de poder sentenciar la historia.

Y en el minuto 80 el ingresado colombiano Duván Vergara sacó un remate que despejó el golero chileno Brayan Cortés pero la pelota quedó en el área y Emanuel Gularte empujó a Adrián Martínez para que el juez marcara un penal que el propio ‘Maravilla’ cambió por gol.

De esta manera, Adrián Martínez se convirtió en el máximo goleador de Racing en competencias internacionales con 17 tantos, dos más que Norberto Raffo.

De ahí hasta el final fue todo intensidad y varios cambios de uno y otro lado para esperar la definición desde los doce pasos, e incluso ingresó el portero suplente en el local, Facundo Cambeses por Gabriel Arias.

Pero en una de las últimas jugadas del partido, cuando el reloj marcaba el tercer minuto de adición, un tiro libre cruzó toda el área y encontró el testazo certero por el segundo palo de Franco Pardo que dejó sin chances a Brayan Cortés.

La clasificación de Racing Club a cuartos de final lo pone en una llave argentina con Vélez Sarsfield, que a primer turno eliminó al Fortaleza brasileño con un 2-0 de local para idéntico marcador global tras el empate sin goles en la ida en Brasil.

