Vélez Sarsfield recibe a Fortaleza por Copa Libertadores: el ganador jugará con Peñarol o Racing de Avellaneda

Tras empatar 0-0 en Brasil, Vélez Sarsfield y Fortaleza definen en Liniers al rival de Peñarol o Racing

19 de agosto 2025 - 18:59hs
Maher Carrizo y Braian Romero

Maher Carrizo y Braian Romero

Foto: Juan Mabromata / AFP

Vélez Sarsfield recibe a Fortaleza en partido revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores luego de un empate 0-0 en el partido de ida jugado el martes pasado en Brasil. El ganador de esta serie se medirá con Peñarol o Racing que juegan este martes en Avellaneda pero a la hora 21.30.

Maher Carrizo abrió el marcador a los 6' de juego.

A los 27' Tomás Galván metió el 2-0 tras una acción donde parecía falta sobre un jugador de Vélez y tras lo cual, el polémico Deyverson abrió muy mal una pelota.

Diego Aguirre conversa con algunos directivos de Peñarol en la previa del partido
DESDE BUENOS AIRES

La "ansiedad", los fuegos artificiales y las dudas por la lluvia: la previa de Peñarol en su hotel antes del partido con Racing por Copa Libertadores

Los jueces inspeccionan el campo de juego
COPA LIBERTADORES

Racing vs Peñarol EN VIVO por Copa Libertadores: Conmebol confirmó que el partido se juega y Leonardo Fernández va al banco de suplentes

