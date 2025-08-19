Vélez Sarsfield recibe a Fortaleza en partido revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores luego de un empate 0-0 en el partido de ida jugado el martes pasado en Brasil. El ganador de esta serie se medirá con Peñarol o Racing que juegan este martes en Avellaneda pero a la hora 21.30.
Vélez Sarsfield recibe a Fortaleza por Copa Libertadores: el ganador jugará con Peñarol o Racing de Avellaneda
