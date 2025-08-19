Aerolíneas Argentinas "lamentó" la actitud de los jugadores de Peñarol en el viaje a Buenos Aires para el partido ante Racing; mirá lo que pasó

El eufórico vuelo de los jugadores de Peñarol a Buenos Aires

Aerolíneas Argentinas, la compañía aérea con bandera de ese país, “lamentó” la actitud de jugadores de Peñarol en el viaje a Buenos Aires para el partido ante Racing de este martes (21:30) por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.

La delegación carbonera viajó el pasado domingo en un vuelo de esa aerolínea.

Fue un momento de mucha euforia y en el video que subieron los aurinegros en sus redes se pudo ver al capitán del equipo, Maxi Olivera, parado sobre una butaca a lo barrabrava, y a los jugadores golpeando y sacudiendo los asientos a modo de percusión.

Además, se ve como una azafata pasa por el pasillo y le hace una indicación.

El mensaje de Aerolíneas Argentinas

Este martes, Aerolíneas Argentinas hizo un posteo en sus redes en la que compartió el video de Peñarol.

“Nuestra obsesión es la seguridad de nuestros pasajeros. Nuestra pasión está puesta en darles el mejor servicio”, señalaron, parafraseando la canción que cantaban los jugadores mirasoles.

“Lamentamos este tipo de actitudes que nada tienen que ver con el deporte”, agregaron.