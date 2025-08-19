Dólar
Copa Libertadores

Aerolíneas Argentinas "lamentó" la actitud de los jugadores de Peñarol en el viaje a Buenos Aires para el partido ante Racing; mirá lo que pasó

“Nuestra obsesión es la seguridad de nuestros pasajeros”, señalaron desde Aerolíneas Argentinas, parafraseando la canción que cantaban los jugadores mirasoles en el vuelo

19 de agosto 2025 - 10:53hs

El eufórico vuelo de los jugadores de Peñarol a Buenos Aires

La delegación carbonera viajó el pasado domingo en un vuelo de esa aerolínea.

Fue un momento de mucha euforia y en el video que subieron los aurinegros en sus redes se pudo ver al capitán del equipo, Maxi Olivera, parado sobre una butaca a lo barrabrava, y a los jugadores golpeando y sacudiendo los asientos a modo de percusión.

El eufórico vuelo de los jugadores de Peñarol a Buenos Aires
PEÑAROL

El eufórico vuelo de los jugadores de Peñarol a Buenos Aires, con un "reto" de la azafata a uno de los futbolistas; mirá el video del viaje al partido ante Racing

Wilmar Roldán le arbitrará a Peñarol en su debut por la Copa
COPA LIBERTADORES

"¡Cuidado!": la advertencia a Peñarol del astrólogo de Boca Juniors sobre el juez Wilmar Roldán en la previa del partido ante Racing

Además, se ve como una azafata pasa por el pasillo y le hace una indicación.

El mensaje de Aerolíneas Argentinas

Este martes, Aerolíneas Argentinas hizo un posteo en sus redes en la que compartió el video de Peñarol.

“Nuestra obsesión es la seguridad de nuestros pasajeros. Nuestra pasión está puesta en darles el mejor servicio”, señalaron, parafraseando la canción que cantaban los jugadores mirasoles.

“Lamentamos este tipo de actitudes que nada tienen que ver con el deporte”, agregaron.



Peñarol Racing Buenos Aires

