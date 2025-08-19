"¡Cuidado!": la advertencia a Peñarol del astrólogo de Boca Juniors sobre el juez Wilmar Roldán en la previa del partido ante Racing

Wilmar Roldán le arbitrará a Peñarol en su debut por la Copa Juan Mabromata / AFP

Giorgio Armas , el popular “Astrólogo de Boca”, quien ha hecho trabajos para Peñarol , lanzó una advertencia en la previa del partido ante Racing de este martes a las 21:30 en Avellaneda , por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.

La observación del “especialista en rituales”, como se presenta en la red social X, tiene que ver con el juez del partido, el colombiano Wilmar Roldán, quien es reconocido por su tendencia localista.

“Será el jugador N° 12 de Racing mañana”, señaló el astrólogo.

Además, dio otros detalles: “Sobre todo en el primer tiempo. ¡Cuidado!”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ArmasGiorgio/status/1957549809423839412&partner=&hide_thread=false Será el jugador N° 12 de Racing mañana, sobre todo en el primer tiempo. Cuidado! Hagamos viral esta advertencia. @OficialCAP @RacingClub pic.twitter.com/NHRfDBNm18 — Giorgio Armas - Astrólogo de Boca (@ArmasGiorgio) August 18, 2025

“Hagamos viral esta advertencia”, agregó Armas.

El astrólogo señaló en sus redes que es “carbonero” y ha realizado trabajos para el club y cuando Leo Fernández pasaba por una sequía goleadora.

Tras el triunfo ante Racing de la semana pasada, señaló: “Tranquilidad y a laburar la vuelta que estará jodida”.