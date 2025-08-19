Dólar
El Observador / Copa Libertadores / COPA LIBERTADORES

"¡Cuidado!": la advertencia a Peñarol del astrólogo de Boca Juniors sobre el juez Wilmar Roldán en la previa del partido ante Racing

La observación del “especialista en rituales” tiene que ver con el juez del partido, el colombiano Wilmar Roldán

19 de agosto 2025 - 8:42hs
Wilmar Roldán le arbitrará a Peñarol en su debut por la Copa
Wilmar Roldán le arbitrará a Peñarol en su debut por la Copa Juan Mabromata / AFP

La observación del “especialista en rituales”, como se presenta en la red social X, tiene que ver con el juez del partido, el colombiano Wilmar Roldán, quien es reconocido por su tendencia localista.

“Será el jugador N° 12 de Racing mañana”, señaló el astrólogo.

Además, dio otros detalles: “Sobre todo en el primer tiempo. ¡Cuidado!”.

Diego Aguirre 
PEÑAROL

La variable táctica que Diego Aguirre probó en Peñarol este lunes en Buenos Aires para jugar el martes con Racing por Copa Libertadores

Hinchas de Racing lanzaron fuegos artificiales en la zona donde concentró Peñarol
COPA LIBERTADORES

Hinchas de Racing lanzaron bombas de estruendo y fuegos artificiales en la zona del hotel donde concentró Peñarol; mirá los videos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ArmasGiorgio/status/1957549809423839412&partner=&hide_thread=false

“Hagamos viral esta advertencia”, agregó Armas.

El astrólogo señaló en sus redes que es “carbonero” y ha realizado trabajos para el club y cuando Leo Fernández pasaba por una sequía goleadora.

Tras el triunfo ante Racing de la semana pasada, señaló: “Tranquilidad y a laburar la vuelta que estará jodida”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ArmasGiorgio/status/1955460384191812016&partner=&hide_thread=false

Peñarol Boca Juniors Racing Copa Libertadores Avellaneda

