La variable táctica que Diego Aguirre probó en Peñarol este lunes en Buenos Aires para jugar el martes con Racing por Copa Libertadores

Peñarol entrenó por la tarde en las instalaciones de Defensa y Justicia y Diego Aguirre probó una variante táctica

18 de agosto 2025 - 20:29hs
Diego Aguirre&nbsp;

Diego Aguirre 

Foto: Leonardo Carreño

Peñarol entrenó este lunes, en horas de la tarde, en las instalaciones de Defensa y Justica, y el entrenador Diego Aguirre probó una variante táctica que puede utilizar este martes, a la hora 21.30, contra Racing, en duelo revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores.

El partido se jugará en el Estadio Juan Domingo Perón, el Cilindro de Avellaneda.

El domingo, en Los Aromos, Aguirre paró el equipo con Brayan Cortés, Emanuel Gularte, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Javier Cabrera, Eric Remedi, Jesús Trindade, Ignacio Sosa; Maximiliano Silvera y Diego García.

En ese entrenamiento, que se llevó a cabo en horas del mediodía, David Terans alternó con Diego García.

Este lunes, Aguirre probó con sistema táctico diferente, con cinco defensores y la inclusión de Pedro Milans.

El lateral se había perdido el clásico con Nacional, el partido de ida ante Racing y el del viernes, contra Boston River.

Con la inclusión de Milans, salió del equipo Javier Cabrera, que fue uno de los mejores en el encuentro de ida ante la Academia.

El equipo que paró el lunes Aguirre fue con Cortés, Milans, Gularte, Méndez, Herrera, Olivera; Remedi, Trindade, Sosa; Silvera y García.

Esta vez, quien alternó con García fue Matías Arezo lo que abre una posibilidad de que Peñarol juegue con doble 9.

De todas formas, a estas horas lo más probable es que Peñarol comience con el equipo que paró el domingo y que la posibilidad de que juegue Milans sea una variable para el decurso del partido.

Temas:

Diego Aguirre Peñarol Racing de Avellaneda Copa Libertadores

