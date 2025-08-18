Dólar
Compra 38,85 Venta 41,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Copa Libertadores / COPA LIBERTADORES

Hinchas de Peñarol en Argentina: punto de encuentro, horarios, traslado y salida para el partido con Racing por Copa Libertadores

Peñarol dio a conocer todos los detalles del operativo de seguridad para sus hinchas en Argentina de cara al duelo revancha contra Racing por octavos de final de Copa Libertadores

18 de agosto 2025 - 16:50hs
Hinchas de Peñarol

Hinchas de Peñarol

FOTO: AFP

Peñarol dio a conocer este lunes todos los detalles que regularán la seguridad y la movilidad de sus hinchas en Buenos Aires en torno al partido que se jugará este martes a la hora 21.30 contra Racing en el Estadio Juan Domingo Perón de Avellaneda.

Según lo informado por la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte de Buenos Aires a Peñarol, el punto de encuentro de la parcialidad aurinegra fue determinado en la avenida Elvira Rawson de Dellepiane y Alférez de Fragata Joaquín Rivas

¿A qué hora se concentran los hinchas de Peñarol en el punto de encuentro?

La convocatoria para los hinchas de Peñarol fue fijada para la hora 15.00.

¿A qué hora se trasladan los hinchas de Peñarol al estadio?

El comienzo del traslado de los hinchas desde el punto de encuentro hacia el estadio de Racing comenzará a la hora 17.00.

El mensaje de Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, luego del sorteo de la Copa Libertadores
PEÑAROL

La razón por la que no viajó Ignacio Ruglio a Argentina con Peñarol para el partido ante Racing por Copa Libertadores, y la delegación la preside Eduardo Zaidensztat

Léo Coelho ya luce los colores de Amazonas de Brasil, su nuevo club
BRASIL

El video al estilo europeo de la presentación del ex Peñarol, Léo Coelho en Amazonas, su nuevo club en Brasil

"Los aficionados serán trasladados bajo custodia policial desde el punto de encuentro hasta el ingreso al estadio, exclusivamente en vehículos colectivos (buses, vans o combis). Es importante tener conocimiento que ya no hay venta de entradas por ningún medio", informó Peñarol este lunes.

¿Qué hinchada se va primero del estadio una vez terminado el partido?

La reunión de coordinación de la seguridad del partido determinó este lunes sobre el mediodía que la hinchada del equipo que pierda será la que deba retirarse primero del Cilindro de Avellaneda, denominación histórica del estadio de Racing.

"Asimismo, el Comité de Seguridad en el Fútbol de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicó a los clubes las Reglas de Convivencia, de cumplimiento obligatorio para los aficionados que concurren a presenciar eventos futbolísticos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires", indicó Peñarol.

Esto implica:

1. El comportamiento de los aficionados en la Ciudad de Buenos Aires, previo al evento futbolístico, debe estar dentro de las normas legales y de convivencia de nuestra Ciudad, cualquier situación en la que deba intervenir personal policial, será registrada y se impedirá el ingreso al estadio de las personas involucradas.

2. No podrán realizarse concentraciones o banderazos en lugares públicos, que no hayan sido debidamente notificados y autorizados por el Ministerio de Seguridad.

3. Los aficionados deberán concurrir al estadio desde el punto de encuentro, que será coordinado previamente con el equipo de la Dirección de Eventos Masivos de la Policía de la Ciudad.

4. En este lugar de reunión no se permitirá el uso de pirotecnia ni la ingesta de bebidas alcohólicas o estupefacientes. Si no se cumple con este punto, la policía podrá identificar a las personas que realizan dicha actividad y enviar la lista para su inclusión en la base de datos de infractores, lo cual resultará en que la persona involucrada no podrá ingresar al evento futbolístico.

5. Los agentes de policía también podrán registrar a todos los aficionados, para evitar la presencia de elementos no autorizados.

6 .El traslado al estadio deberá realizarse mediante autobuses modernos, en buenas condiciones y sin posibilidad de abrir ventanas, con el fin de evitar que los aficionados tengan contacto con los transeúntes durante el traslado. La Policía de la Ciudad no autorizará traslados en autobuses que no cumplan estos requisitos.

7. Está prohibido el ingreso de banderas y bombos no autorizados, así como el ingreso de elementos contundentes, bebidas de cualquier tipo, drogas o pirotecnia. Si alguno de estos elementos es detectado durante los controles de ingreso, la persona no podrá ingresar al evento y permanecerá bajo custodia policial hasta el final del mismo.

Temas:

Peñarol Racing Avellaneda Copa Libertadores Hinchas de Peñarol

Seguí leyendo

Las más leídas

Eric Remedi y Agustín Almendra
COPA LIBERTADORES

Copa Libertadores: lo que dijo la Inteligencia Artificial para el partido Racing vs Peñarol

El pequeño Agustín Dos Santos
NACIONAL

El niño que cumplió el sueño de debutar en la Primera de Nacional; mirá la foto y el comentario de un extricolor

El mensaje de Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, luego del sorteo de la Copa Libertadores
PEÑAROL

La razón por la que no viajó Ignacio Ruglio a Argentina con Peñarol para el partido ante Racing por Copa Libertadores, y la delegación la preside Eduardo Zaidensztat

El eufórico vuelo de los jugadores de Peñarol a Buenos Aires
PEÑAROL

El eufórico vuelo de los jugadores de Peñarol a Buenos Aires, con un "reto" de la azafata a uno de los futbolistas; mirá el video del viaje al partido ante Racing

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos