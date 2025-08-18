Diputado hizo pedido de informes al Mides luego de que una directora de Inisa apareciera en televisión con un gorro de la URSS

El diputado del Partido Nacional Juan Martín Rodríguez hizo un pedido de informes al Ministerio de Desarrollo Social luego de que la directora de Huertas del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), Karina Felice, saliera en un programa de Canal 4 con un gorro que tiene un símbolo comunista.

En el documento, Rodríguez señaló que Felice salió al aire en el programa del chef Hugo Soca llamado De la tierra al plato. “Durante toda su alocución, así como mientras se tomaron imágenes del centro, Felice vistió un ushanka (sombrero) con el símbolo comunista de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, identificado con una hoz y un martillo”, añade el documento.

El programa buscaba difundir las acciones que se realizan en el centro “Cosechando libertad” que funciona en la Colonia Berro.

Entre las preguntas hechas por Rodríguez en el pedido de informes, se consulta si desde el Mides existía conocimiento de que se iba a grabar el programa en la Colonia Berro.

“¿Qué opinión le merece el uso de una ushanka, con el símbolo comunista de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, identificado con una hoz y un martillo, en las instalaciones del organismo, mientras se desarrollaba un informe periodístico del mismo, en clara presencia de menores privados de libertad, y seguramente en horario laboral?”, indica otra de las preguntas.

También se pregunta si existen otras denuncias o reclamos por este tipo de casos y se consulta por “las acciones para que este tipo de situaciones no se repitan”. “¿Qué medidas se dispondrán para proteger a los menores privados de libertad, de este tipo de inconductas realizadas por funcionarios del organismo?”, se agrega.