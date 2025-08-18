El video al estilo europeo de la presentación del ex Peñarol, Léo Coelho en Amazonas, su nuevo club en Brasil

El exjugador de Peñarol, el brasileño Léo Coelho , fue presentado en su nuevo club, Amazonas de la Serie B de Brasil y el video de su presentación no tiene nada que envidiarle a los que se hacen en Europa. El futbolista ya firmó contrato y pronto debutará.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Como informó el pasado miércoles Referí, el futbolista se despidió del plantel carbonero entre lágrimas.

Léo Coelho volverá a jugar en su país luego de un buen tiempo, tras defender en el exterior a Fénix, Atlético San Luis de México, Nacional y Peñarol.

Ahora jugará en Amazonas de la Serie B de Brasil y será compañero de los uruguayos Diego Zabala, Santiago Viera y Kevin Ramírez.

PEÑAROL La razón por la que no viajó Ignacio Ruglio a Argentina con Peñarol para el partido ante Racing por Copa Libertadores, y la delegación la preside Eduardo Zaidensztat

COPA LIBERTADORES Copa Libertadores: lo que dijo la Inteligencia Artificial para el partido Racing vs Peñarol

A fines de la semana pasada, el brasileño se despidió también en redes sociales, mezclando un mensaje sentido, con algo de picante.

20250818 Léo Coelho con la camiseta de Amazonas de Brasil Léo Coelho con la camiseta de Amazonas de Brasil

Léo Coelho escribió su mensaje de despedida en su cuenta de Instagram.

"Hoy me despido de un lugar que marcó profundamente mi vida y mi carrera. Fueron más de dos años llenos de trabajo, desafíos, alegrías y aprendizajes que voy a llevar siempre conmigo", comenzó escribiendo el futbolista brasileño.

Más adelante, agregó: "A la hinchada, gracias por el aliento constante, por estar en las buenas y en las malas, y por demostrarme que este sí, es el más grande de Uruguay. Me voy con el corazón lleno de gratitud y orgullo por haber defendido estos colores. Este club y su gente siempre ocuparán un lugar muy especial en mi vida. GRACIAS Y MÁS GRACIAS", terminó escribiendo Léo Coelho.