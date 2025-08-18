Lubricantes ANCAP: Lubricantes que cuidan tu motor en cada kilómetro

En estos 20 años de ACAU, Lubricantes ANCAP celebra junto a quienes confían día a día en su motor y eligen lubricantes que combinan tecnología, protección y un rendimiento pensado para nuestras rutas, nuestro clima y nuestra forma de manejar.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

SUPER A MAX 10W40 El aceite lubricante semi-sintético de última generación, formulado con bases hidrogenadas de alta calidad y aditivos de avanzada tecnología, lo ideal para los automóviles a gasolina que operan en condiciones exigentes ofreciendo la mayor protección de tu motor.

SYNTH 5W40 El aceite lubricante sintético desarrollado para vehículos a gasolina que brinda mayores rendimientos y permiten extender los períodos de cambios de aceite dada su elevada estabilidad, manteniendo el motor limpio y protegido por dentro.

TURBODISEL 15W40 Aceite mineral multigrado para vehículos con motores diésel, tanto para automóviles como para camiones y omnibuses, el cual es formulado con bases hidrogenadas de alta calidad y paquete de aditivos que permiten mantener limpio tu motor por dentro y protegerlo contra el desgaste.

Confiá en Lubricantes ANCAP que te acompaña desde siempre, con el rendimiento que necesitas y la protección que tu motor merece. Poné lo mejor, llegá más lejos.