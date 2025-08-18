Subaru Uruguay: 45 años de innovación, calidad y compromiso con sus clientes

Este 2025, Subaru Uruguay celebra 45 años de actividad ininterrumpida en el país, un hito que refleja la solidez de una marca que ha sabido combinar innovación, calidad y una relación cercana con sus clientes. Desde su llegada, Subaru ha mantenido un enfoque claro: ofrecer productos que respondan a las más altas exigencias de desempeño y seguridad, respaldados por un equipo comprometido y por la fidelidad de quienes eligen la marca.

Para conmemorar este aniversario, la compañía lanzó un Bono Aniversario en dos de sus modelos más emblemáticos: Forester y Crosstrek. Esta iniciativa busca no solo celebrar el camino recorrido, sino también agradecer a los clientes que han sido parte fundamental de esta trayectoria.

El catálogo actual de Subaru en Uruguay está pensado para satisfacer a diversos perfiles de clientes, manteniendo la esencia de la marca y ofreciendo versiones tanto de combustión como híbridas.

La Forester, uno de los modelos más reconocidos, destaca por su fortaleza y nobleza, siendo una opción ideal para quienes buscan un vehículo confiable y seguro. La Crosstrek, con su espíritu juvenil y aventurero, invita a explorar nuevos caminos sin sacrificar confort ni tecnología. La Outback, tradicional e imponente, se caracteriza por su robustez y versatilidad, mientras que el WRX sigue siendo el estandarte deportivo de Subaru, que representa el ADN de la marca en el rally.

Cada uno de estos modelos integra tecnologías clave como el conjunto Motor Boxer y la tracción permanente All Wheel Drive, que aportan estabilidad, seguridad y un bajo centro de gravedad. A esto se suma el sistema EyeSight, exclusivo de Subaru, que refuerza el compromiso de la marca con la seguridad preventiva. Además, todos los vehículos provienen de la planta en Japón, lo que garantiza estándares de calidad absolutos.

Mirando hacia adelante, Subaru sigue de cerca las tendencias globales del sector automotor y proyecta incorporar en un futuro cercano modelos eléctricos, en línea con la evolución hacia una movilidad más sustentable. Sin embargo, la marca es clara en su intención de no perder el ADN que la caracteriza: confiabilidad, seguridad y rendimiento en cualquier condición.

ACAU: dos décadas de trabajo conjunto

En el marco del 20º aniversario de la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (ACAU), Subaru Uruguay destaca su papel como socio desde los inicios de la institución. La marca valora especialmente la profesionalidad de la asociación y su constante búsqueda de una Política Nacional Automotriz consensuada, atendiendo de forma efectiva las necesidades y consultas de todos sus miembros.

Este vínculo, que ha acompañado parte importante de la historia de Subaru en el país, ha sido clave para consolidar un sector más unido y con objetivos comunes.

Con 45 años de historia en Uruguay, Subaru reafirma su compromiso con la calidad, la innovación y la seguridad, mirando al futuro con la misma pasión que ha guiado su camino desde el primer día.