Chevron Texaco Lubricantes Premium: Tecnología que protege cada viaje

En el marco de los 20 años de ACAU, Chevron Texaco reafirma su compromiso con el sector automotor uruguayo, acompañando a conductores y flotas con lubricantes que ya son referencia en tecnología y protección de motores.

URSA PREMIUM TDX Lubricante multigrado SAE 15W-40 con tecnología ISOSYN®, que combina aceites básicos premium y aditivos de alto desempeño para máxima durabilidad. Diseñado para motores diesel exigentes y apto para motores a gasolina, cumpliendo estrictas normas internacionales.

HAVOLINE PRO DS SYNTHETIC 5W-40 Lubricante 100% sintético para motores de media y alta gama. Su fórmula avanzada cumple con API SN y ACEA A3/B4, junto con homologaciones de fabricantes líderes como VW, BMW y Mercedes-Benz.

DELO 400 XLE Synthetic Blend con ISOSYN® ADVANCED, disponible en SAE10W-30 y 15W-40. Ideal para flotas mixtas y modelos de última generación, certificado bajo exigentes estøndares internacionales como API CK-4/SN PLUS, ACEA E6/E9, VOLVO VDS-4.5, CAT ECF-3, Mercedes Benz Approval 228.31/228.51, CUMMINS 20086 y MAN M 3575.

Chevron Texaco junto al camino de miles de vehículos en Uruguay, con lubricantes que integran innovación, ingeniería de precisión y una protección comprobada kilómetro tras kilómetro.