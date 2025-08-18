Dólar
Compra 38,85 Venta 41,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
19°C
muy nuboso
Martes:
Mín  13°
Máx  15°

Siguenos en:

/ Ediciones especiales / Brand Studio para DUCSA

Chevron Texaco Lubricantes Premium: Tecnología que protege cada viaje

18 de agosto 2025 - 15:12hs
DUCSA LUBRICANTES NO USAR

En el marco de los 20 años de ACAU, Chevron Texaco reafirma su compromiso con el sector automotor uruguayo, acompañando a conductores y flotas con lubricantes que ya son referencia en tecnología y protección de motores.

URSA PREMIUM TDX

Lubricante multigrado SAE 15W-40 con tecnología ISOSYN®, que combina aceites básicos premium y aditivos de alto desempeño para máxima durabilidad. Diseñado para motores diesel exigentes y apto para motores a gasolina, cumpliendo estrictas normas internacionales.

HAVOLINE PRO DS SYNTHETIC 5W-40

Lubricante 100% sintético para motores de media y alta gama. Su fórmula avanzada cumple con API SN y ACEA A3/B4, junto con homologaciones de fabricantes líderes como VW, BMW y Mercedes-Benz.

Más noticias
lubricantes ancap: lubricantes que cuidan tu motor en cada kilometro
Brands Studio para DUCSA

Lubricantes ANCAP: Lubricantes que cuidan tu motor en cada kilómetro

desde lubricantes ancap celebramos los 80 anos de ayax, un socio estrategico con historia y vision de futuro
Brand Studio para DUCSA

Desde Lubricantes ANCAP celebramos los 80 años de Ayax, un socio estratégico con historia y visión de futuro

DELO 400 XLE

Synthetic Blend con ISOSYN® ADVANCED, disponible en SAE10W-30 y 15W-40. Ideal para flotas mixtas y modelos de última generación, certificado bajo exigentes estøndares internacionales como API CK-4/SN PLUS, ACEA E6/E9, VOLVO VDS-4.5, CAT ECF-3, Mercedes Benz Approval 228.31/228.51, CUMMINS 20086 y MAN M 3575.

Chevron Texaco junto al camino de miles de vehículos en Uruguay, con lubricantes que integran innovación, ingeniería de precisión y una protección comprobada kilómetro tras kilómetro.

Temas:

Ducsa

Seguí leyendo

Las más leídas

Tormenta en Montevideo. (Archivo)
CLIMA

Inumet advierte sobre la llegada de ciclón extratropical y lluvias "abundantes" desde el martes: ¿a qué departamentos afectará?

Mercedes Nieto y Mario Cabrera, los abogados que fueron encontrados muertos en su casa de descanso de Garzón
INVESTIGACIÓN

Pericia privada detalla "la saña" con la que murieron los abogados en Garzón, pero para Fiscalía no está claro que se trate de un homicidio

Maximiliano Silvera
PEÑAROL

La acusación de Maximiliano Silvera a los jugadores de Racing por el partido de ida ante Peñarol en Copa Libertadores: "A Leo Fernández lo fueron a buscar directamente"

Intendente de Canelones se reúne con científicos que se oponen a una rambla que vaya de Ciudad de la Costa a Jaureguiberry
POLÉMICA

Intendente de Canelones se reúne con científicos que se oponen a una rambla que vaya de Ciudad de la Costa a Jaureguiberry

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos