La acusación de Maximiliano Silvera a los jugadores de Racing por el partido de ida ante Peñarol en Copa Libertadores: "A Leo Fernández lo fueron a buscar directamente"

El delantero de Peñarol Maximiliano Silvera empezó a entonar la revancha de la serie de octavos de final de Copa Libertadores, contra Racing, acusando a los jugadores del equipo de Avellaneda de salir "deliberadamente" a buscar a la figura aurinegra, Leonardo Fernández, quien fue lesionado en el encuentro de ida.

Una durísima entrada de Nazareno Colombo , que ni siquiera fue castigada con tarjeta amarilla, sacó rápidamente a Fernández del partido.

"Sabemos la importancia que tiene Leo para nosotros y para el rival. Por eso salieron a jugar como lo hicieron acá en el partido como local donde lo fueron a buscar directamente a él. Viene evolucionando bien, esperemos que pueda llegar porque es una pieza clave que tenemos", dijo Silvera en conferencia de prensa en el aeropuerto de Carrasco.

"Muy contento, con mucha ilusión, vamos con mucha responsabilidad. Sabemos que hicimos un buen partido acá, sacamos una pequeña ventaja que tenemos que hacer valerla allá", declaró.

"Tenemos que salir a hacer un partido inteligente, como ya lo hemos hecho. Este Peñarol sabe cómo jugar estas intancias. Tenemos que estar con las líneas juntas y aprovechar las chances que tengamos", declaró.

"Me imagino un partido similar, trabado, estos partidos de octavos de Libertadores son de mucha fricción y pocas chances de gol, por eso las que tengamos las tenemos que convertir", adelantó.

"Hay que salir a ganar el partido. No nos podemos meter muy atrás porque sino ellos se van a venir y se van a agrandar. Hay que salir a jugar de igual a igual y después ir llevando el partido", agregó el ex Cerrito.

"Hemos visto que han perdido los últimos tres partidos de local, pero estos partidos son diferentes, van a tener todo el público a favor, hay que ser inteligentes y planificar el partido de una forma que nos favorezca a nosotros", concluyó Silvera.