PEÑAROL

La acusación de Maximiliano Silvera a los jugadores de Racing por el partido de ida ante Peñarol en Copa Libertadores: "A Leo Fernández lo fueron a buscar directamente"

Maximiliano Silvera, delantero de Peñarol, habló antes del viaje de los aurinegros a Argentina para la revancha con Racing y acusó a los jugadores de rival de salir deliberadamente a buscar a la figura del manya

17 de agosto 2025 - 17:40hs
Maximiliano Silvera

Maximiliano Silvera

Foto: @OficialCAP

El delantero de Peñarol Maximiliano Silvera empezó a entonar la revancha de la serie de octavos de final de Copa Libertadores, contra Racing, acusando a los jugadores del equipo de Avellaneda de salir "deliberadamente" a buscar a la figura aurinegra, Leonardo Fernández, quien fue lesionado en el encuentro de ida.

Una durísima entrada de Nazareno Colombo, que ni siquiera fue castigada con tarjeta amarilla, sacó rápidamente a Fernández del partido.

"Sabemos la importancia que tiene Leo para nosotros y para el rival. Por eso salieron a jugar como lo hicieron acá en el partido como local donde lo fueron a buscar directamente a él. Viene evolucionando bien, esperemos que pueda llegar porque es una pieza clave que tenemos", dijo Silvera en conferencia de prensa en el aeropuerto de Carrasco.

Adrián Balboa festeja un gol para Racing de Avellaneda
ARGENTINA

Mirá el golazo del uruguayo Adrián Balboa para Racing antes de enfrentar a Peñarol por Copa Libertadores y el dato que ilusiona a los hinchas de La Academia contra los aurinegros

Leonardo Fernández
PEÑAROL

La gran novedad de la práctica de Peñarol relacionada con Leonardo Fernández de cara a la revancha con Racing por Copa Libertadores

"Muy contento, con mucha ilusión, vamos con mucha responsabilidad. Sabemos que hicimos un buen partido acá, sacamos una pequeña ventaja que tenemos que hacer valerla allá", declaró.

"Tenemos que salir a hacer un partido inteligente, como ya lo hemos hecho. Este Peñarol sabe cómo jugar estas intancias. Tenemos que estar con las líneas juntas y aprovechar las chances que tengamos", declaró.

"Me imagino un partido similar, trabado, estos partidos de octavos de Libertadores son de mucha fricción y pocas chances de gol, por eso las que tengamos las tenemos que convertir", adelantó.

"Hay que salir a ganar el partido. No nos podemos meter muy atrás porque sino ellos se van a venir y se van a agrandar. Hay que salir a jugar de igual a igual y después ir llevando el partido", agregó el ex Cerrito.

"Hemos visto que han perdido los últimos tres partidos de local, pero estos partidos son diferentes, van a tener todo el público a favor, hay que ser inteligentes y planificar el partido de una forma que nos favorezca a nosotros", concluyó Silvera.

Peñarol Racing Avellaneda Copa Libertadores Maximiliano Silvera

Mica Torres
LA PAREJA DE MATEO PONTE

El drama de Mica Torres tras una intervención en las cejas: "¿Cómo puede ser que todo lo que me haga relacionado con ser mujer, me duela?"

Christian Oliva festeja su gol para Nacional ante Progreso por el Torneo Clausura, junto a Maximiliano Gómez y Emiliano Ancheta
CLAUSURA

Nacional 3-1 Progreso: con un notable Maximiliano Gómez y alguna duda defensiva, el tricolor respiró tras su regreso a la victoria por el Torneo Clausura

Sebastián Bauzá: Pasar por el Gobierno fue una de las experiencias más enriquecedoras que uno puede tener en el aspecto humano
ENTREVISTA

Sebastián Bauzá: "Pasar por el Gobierno fue una de las experiencias más enriquecedoras que uno puede tener en el aspecto humano"

