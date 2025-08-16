Mirá el golazo del uruguayo Adrián Balboa para Racing antes de enfrentar a Peñarol por Copa Libertadores y el dato que ilusiona a los hinchas de La Academia contra los aurinegros

Racing de Avellaneda jugó con un equipo con muchos suplentes este viernes a la noche y jugó su último encuentro antes del duelo decisivo del martes ante Peñarol por la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores, cayendo de local con dos goles en la hora de Tigre, por 2-1 por la quinta jornada del Torneo Clausura, alcanzando un récord negativo histórico. El golazo de La Academia lo anotó el uruguayo Adrián Balboa .

El delantero jugó entre los titulares en estas ocasión, debido a que Gustavo Costas, quien volvió a ser expulsado, utilizó un equipo B pensando en los aurinegros.

Rocky, como apodan a Adrián Balboa, lleva anotados seis goles en sus 25 partidos jugados con Racing de Avellaneda.

Volvió al gol luego de un mes y medio ya que no convertía desde el 2 de julio pasado cuando lo hizo contra San Martín de San Juan por Copa Argentina.

Habitualmente, el uruguayo juega como suplente, pero ante Peñarol tiene buenos números que alientan a los hinchas de Racing de Avellaneda para el martes.

Es que Adrián Balboa en los equipos uruguayos en los que jugó, Cerrito, Danubio, Liverpool y Defensor Sporting, jugó siete partidos ante Peñarol y le anotó en cinco ocasiones.

Cuatro de esos tantos los hizo cuando defendió a los de la Curva de Maroñas, mientras que el restante, lo convirtió con la camiseta de Liverpool.