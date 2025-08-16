Racing de Avellaneda jugó con un equipo con muchos suplentes este viernes a la noche y jugó su último encuentro antes del duelo decisivo del martes ante Peñarol por la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores, cayendo de local con dos goles en la hora de Tigre, por 2-1 por la quinta jornada del Torneo Clausura, alcanzando un récord negativo histórico. El golazo de La Academia lo anotó el uruguayo Adrián Balboa.
Mirá el golazo del uruguayo Adrián Balboa para Racing antes de enfrentar a Peñarol por Copa Libertadores y el dato que ilusiona a los hinchas de La Academia contra los aurinegros
