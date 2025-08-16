Nacional enfrenta este sábado a Progreso por la tercera fecha del Torneo Clausura en el Gran Parque Central a puertas cerradas para los hinchas tricolores que pagarán su segundo encuentro de esa forma, de los cuatro que fueron suspendidos por la Comisión de Disciplina de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) por los hechos de violencia registrados en la final del Intermedio. A su vez, el técnico Pablo Peirano dejó fuera del plantel a dos pesos pesados como Mauricio Pereyra y Gonzalo Carneiro.
Hay variantes entre los que estarán ante los gauchos del Pantanoso; La lista de convocados de Nacional de Pablo Peirano para el partido de hoy ante Progreso con la baja de dos pesos pesados