El Observador / Fútbol Internacional / NACIONAL

La lista de convocados de Nacional de Pablo Peirano para el partido de hoy ante Progreso con la baja de dos pesos pesados

Hay variantes entre los que estarán ante los gauchos del Pantanoso; La lista de convocados de Nacional de Pablo Peirano para el partido de hoy ante Progreso con la baja de dos pesos pesados

16 de agosto 2025 - 14:19hs
Pablo Peirano&nbsp;

Pablo Peirano 

Foto: Leonardo Carreño

Nacional enfrenta este sábado a Progreso por la tercera fecha del Torneo Clausura en el Gran Parque Central a puertas cerradas para los hinchas tricolores que pagarán su segundo encuentro de esa forma, de los cuatro que fueron suspendidos por la Comisión de Disciplina de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) por los hechos de violencia registrados en la final del Intermedio. A su vez, el técnico Pablo Peirano dejó fuera del plantel a dos pesos pesados como Mauricio Pereyra y Gonzalo Carneiro.

Los tricolores se juegan mucho contra el rival de esta etapa, ya que vienen de perder por goleada 3-0 el clásico ante Peñarol y se estudió la posibilidad de remover del cargo al DT.

Los convocados por Peirano

Pablo Peirano realizará algunas variantes importantes en el equipo contra Progreso.

Entre ellas, según puso saber Referí, Lucas Villalba tiene muchas chances de volver a la titularidad luego de varios partidos.

Entre los no convocados por Peirano, no están Mauricio Pereyra ni Gonzalo Carneiro, ambos presentes en el segundo tiempo del clásico ante Peñarol la semana pasadda.

Tampoco vuelve a estar el juvenil Bruno Arady.

Esta es la lista de convocados por Pablo Peirano en Nacional:

