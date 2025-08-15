Dólar
No pudo volver a Nacional, como era su deseo, y Felipe Carballo se fue otra vez de Gremio para firmar con un nuevo club

Se definió el futuro del volante uruguayo Felipe Carballo, quien no pudo volver a Nacional, como era su deseo, y se fue otra vez de Gremio de Porto Alegre para firmar con un nuevo club

15 de agosto 2025 - 12:17hs
Felipe Carballo y su festejo de gol en el clásico ante Internacional del año pasado

Felipe Carballo había vuelto hace algunas semanas a Gremio de Porto Alegre, el club dueño de su ficha, luego de haber estado a préstamo un año en New York Red Bulls de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos. Allí, no pudo demostrar todo su fútbol y volvió al club dueño de su ficha, mientras su deseo era tener la chance de volver a Nacional. En las últimas horas, finalmente se desvinculó de los gaúchos y firmó para Portland Timbers de la propia liga estadounidense.

Uno de los deseos de Felipe Carballo era salir de Gremio y tratar de volver a Nacional.

"Hace meses que tenemos charlas con él. Tiene las puertas abiertas en Nacional", indicó el dirigente tricolor Alex Saúl, el pasado lunes en Carve Deportiva.

Y agregó: "Imposible no es. No es para ilusionarse, pero no es imposible. Si viene, sería la frutilla de la torta".

No obstante, ya la semana pasada Referí informó de la chance que se había abierto en Portland Timbers para que el uruguayo volviera a la MLS.

Felipe Carballo con su nuevo club, Portland Timbers, de la MLS de Estados Unidos

Finamente, en las últimas horas, se confirmó su llegada al club en el que jugará junto al uruguayo ex Peñarol, Jonathan Rodríguez, quien se encuentra lesionado.

Felipe Carballo firmó contrato hasta fines de 2025 con el club estadounidense.

