No pudo volver a Nacional, como era su deseo, y Felipe Carballo se fue otra vez de Gremio para firmar con un nuevo club

Felipe Carballo había vuelto hace algunas semanas a Gremio de Porto Alegre, el club dueño de su ficha, luego de haber estado a préstamo un año en New York Red Bulls de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos. Allí, no pudo demostrar todo su fútbol y volvió al club dueño de su ficha, mientras su deseo era tener la chance de volver a Nacional. En las últimas horas, finalmente se desvinculó de los gaúchos y firmó para Portland Timbers de la propia liga estadounidense.
El volante elegido como el Mejor Jugador del Campeonato Uruguayo 2022 en la encuesta de Fútbolx100 de El Observador, quería salir de Gremio, ya que no era tenido en cuenta.
Será compañero de Jonathan Rodríguez
Como informó Referí, la prensa de Porto Alegre explicó que Felipe Carballo estaba fuera de los partidos de Gremio en este momento porque expresó su deseo de dejar el club y espera ofertas.
Uno de los deseos de Felipe Carballo era salir de Gremio y tratar de volver a Nacional.
"Hace meses que tenemos charlas con él. Tiene las puertas abiertas en Nacional", indicó el dirigente tricolor Alex Saúl, el pasado lunes en Carve Deportiva.
Y agregó: "Imposible no es. No es para ilusionarse, pero no es imposible. Si viene, sería la frutilla de la torta".
No obstante, ya la semana pasada Referí informó de la chance que se había abierto en Portland Timbers para que el uruguayo volviera a la MLS.
Felipe Carballo con su nuevo club, Portland Timbers, de la MLS de Estados Unidos
Finamente, en las últimas horas, se confirmó su llegada al club en el que jugará junto al uruguayo ex Peñarol, Jonathan Rodríguez, quien se encuentra lesionado.
Felipe Carballo firmó contrato hasta fines de 2025 con el club estadounidense.