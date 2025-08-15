La importante renovación que anunció Peñarol, en la tercera extensión de contrato que se firmó en la semana

Diego Aguirre, técnico de Peñarol ante Wanderers por el Torneo Apertura

Peñarol anunció este viernes otra importante renovación de contrato de unos de sus futbolistas, la tercera que comunicó en esta semana en la que los carboneros viven un gran momento tras el triunfo ante Nacional en el clásico del pasado sábado y la victoria ante Racing por Copa Libertadores.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

Se trata del volante Ignacio Sosa , una de las figuras del equipo de Diego Aguirre, de gran temporada este año consolidándose como uno de los jugadores inamovibles en el mediocampo.

El jugador firma por otros tres años en el club.

“Ignacio Sosa renovó su contrato con Peñarol hasta 2028. ¡Seguimos juntos, Nacho!”, indicaron los carboneros.

COPA LIBERTADORES Se confirmó el árbitro para la revancha de Peñarol ante Racing en Avellaneda; mirá el viejo conocido aurinegro del que no tienen gratos recuerdos

PEÑAROL La situación de la rodilla de Leo Fernández y el milagro que debe interceder para que pueda jugar la revancha de Peñarol vs Racing por Copa Libertadores

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OficialCAP/status/1956339004674105374&partner=&hide_thread=false Ignacio Sosa renovó su contrato con Peñarol hasta 2028.



¡Seguimos juntos, Nacho! pic.twitter.com/lZqdebDqm8 — PEÑAROL (@OficialCAP) August 15, 2025

El mediocampista de 22 años llegó a los carboneros procedente de Fénix en 2023, tras ser campeón del mundo sub 20 con la selección uruguaya.

Suma hasta el momento 59 partidos en Peñarol, con el título del Campeonato Uruguayo 2024 como su principal conquista en el club.

Las otras renovaciones que anunció Peñarol esta semana

Además de la de Nacho Sosa, Peñarol anunció dos renovaciones el pasado miércoles: la de Javier Méndez y la de Lucas Hernández.

Los carboneros renovaron el contrato de Javier Méndez, quien seguirá vinculado con el club hasta diciembre de 2026.

Javier Méndez (c) de Peñarol disputa el balón con Gabriel Arias de Racing Javier Méndez y el golero Gabriel Arias FOTO: EFE

Así lo anunciaron en sus redes sociales este miércoles por la mañana.

El zaguero de 30 años fue titular este martes ante Racing y cumplió una buena tarea en la marca con Adrián “Maravilla” Martínez, delantero de la academia, con quien tuvo un duelo particular en el que, tras un impacto del argentino con su zuela en la cabeza del defensa, le produjo un corte.

Méndez llegó a Peñarol en 2024 pedido por Diego Aguirre y en su primera temporada fue campeón uruguayo con los mirasoles, jugando un total de 37 partidos entre el Uruguayo y la Copa Libertadores.

Este año ya suma 25 presencias en ambas competiciones, siendo uno de los pilares aurinegros por su juego y su personalidad.

Luego del anuncio de Méndez, los mirasoles anunciaron también la renovación de Lucas Hernández.

20250809 Lucas Hernández y Matías Arezo, Peñarol, Nacional Torneo Clausura 2025. Foto: Leonardo Carreño Lucas Hernández y Matías Arezo Foto: Leonardo Carreño

El lateral izquierdo extendió su vínculo con el club, aunque no se anunció hasta cuándo.

El talentoso futbolista zurdo de 33 años vive su segundo ciclo en los carboneros.

Su primera etapa en el club fue entre 2017 y 2019 tras llegar de Cerro.

Luego, regresó a los mirasoles en 2023 después de su salida del carbonero para jugar en Brasil, donde defendió a Atlético Mineiro, Cuiabá y Sport Recife.

Fue tres veces campeón uruguayo con Peñarol: 2017, 2018 y 2024.