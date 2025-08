En Brasil informan que Felipe Carballo expresó su deseo de dejar Gremio y en Nacional se ilusionan con su regreso

El volante uruguayo regresó a Gremio hace cerca de un mes luego de que se terminara el préstamo a a New York Red Bulls de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

En este equipo, al uruguayo no le fue como esperaba, ya que jugó muy poco y no pudo desnivelar.

El presente de Felipe Carballo

Según informa este viernes la prensa de Porto Alegre, Felipe Carballo está fuera de los partidos de Gremio en este momento porque expresó su deseo de dejar el club y espera ofertas.

De acuerdo con las reglas de la FIFA, un jugador puede ser registrado por hasta tres clubes en una misma temporada, pero solo tiene permiso para disputar partidos oficiales por dos de ellos.

Así, si Carballo juega con Gremio ahora, quedará impedido de actuar por cualquier otro equipo este año.

-lcm4771-jpg..webp Felipe Carballo en Nacional Leonardo Carreño.

Entre bastidores, el club gaúcho consideraba la posibilidad de contar con el mediocampista a partir.

Sin embargo, el deseo de Felipe Carballo es salir de Gremio y busca la posibilidad de volver a Nacional.

"Hace meses que tenemos charlas con él", indicó el dirigente tricolor Alex Saúl, el pasado lunes en Carve Deportiva.

Y agregó: "Imposible no es. No es para ilusionarse, pero no es imposible. Si viene, sería la frutilla de la torta".