En Brasil informan que un club negocia por la salida de Gremio de Felipe Carballo, quien "tiene las puertas abiertas en Nacional"

El volante uruguayo Felipe Carballo regresó hace algunas semanas a Gremio, luego de haber estado a préstamo un año en New York Red Bulls de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, en el que no le fue todo lo bien que él pretendía. A su vez, en el club gaúcho no volvió a jugar y desde Brasil informan que más allá del interés de Nacional, Portland Timbers de la propia liga estadounidense, lo pretende.