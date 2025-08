Informe jurídico de Colonización contradice a TCR por María Dolores y afirmó que alcanza con el voto de tres directores

La sala de abogados ampliada del Instituto Nacional de Colonización (INC) emitió un documento en el que critica la observación del Tribunal de Cuentas de la República (TCR) a la compra de la Estancia María Dolores y afirmó que no eran necesarios cuatro de los cinco votos del Directorio para la adquisición del campo de más de 4.000 hectáreas en Florida por un costo de más de US$ 32.000.