Por mayoría, Tribunal de Cuentas observó compra de Colonización de la estancia María Dolores

La compra de 4.404 hectáreas está valuada en US$ 32 millones.

El caso generó polémica entre oficialismo y oposición e incluso derivó en la renuncia del presidente de Colonización, Eduardo Viera, luego que se supo que era colono, algo que violaba la Constitución.

Colonización estaba esperando que el TCR analizara el negocio para firmar la compra.

Ahora, el organismo debe resolver si reitera el gasto e intenta levantar las observaciones. El artículo 211 de la Constitución señala que si Colonización reitera el gasto y el TCR mantiene las observaciones se notificará a la Asamblea General, que deberá resolver.

Compra polémica

La compra, en plena cuenca lechera del país, fue anunciada por el secretario de Presidencia, Alejandro "Pacha" Sánchez, mientras se producía el cortejo fúnebre en homenaje al expresidente José Mujica. Frente a la sede del Movimiento de Participación Popular (MPP), Sánchez aseguró que la compra había sido en honor al exmandatario.

El anuncio generó críticas de la oposición, que cuestionaron el costo total de la compra (US$ 7.500 la hectárea), sí como la conveniencia de esa estancia en particular.

El campo fue ofrecido a Colonización el 11 de abril en línea con lo establecido por el artículo 35 de la Ley de Colonización. Allí se indica que todo propietario antes de enajenar un campo de extensión igual o superior al equivalente a 500 hectáreas de índice de productividad CONEAT 100 está obligado a ofrecerlo en primer término al INC. La ley establece que el organismo tendrá preferencia para la compra, por igual valor y plazo de pago.

El objetivo es instalar 16 nuevos tambos en las hectáreas que corresponden a la estancia adquirida. Viera relató en el Parlamento que dedicarían 2.000 hectáreas para realizar pasturas, lo que ayudaría a unos 100 productores que están en la zona.

Las pasturas dejarían como retorno unos US$ 10 millones por año, detalló Viera. "Esto es de producto bruto transformado de pasto a leche". Luego indicó que en la lechería "cada hora se multiplica por seis", por lo que el estudio del INC indica que la actividad económica en torno a este campo implicaría "entre US$ 50 Y US$ 60 millones".