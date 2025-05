Da Silva dijo que Orsi "embretó a todo el mundo" con compra de María Dolores y tildó a Viera de "mimoso del poder" y "muchacho de pelo colorado"

El senador blanco Sebastián da Silva dijo que el presidente Yamandú Orsi "embretó a todo el mundo" con la compra de la estancia María Dolores por US$ 32 millones , y volvió a apuntar contra el presidente del Instituto Nacional de Colonización, Eduardo Viera , a quien le pidió que renuncie y lo calificó como un "mimoso del poder".

En una entrevista con el programa Doble Click (Del Sol), Da Silva aseguró que no tiene "nada que ver" con la compra de la estancia , y marcó que se enteró con el discurso del secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez en la despedida al expresidente José Mujica .

El senador del Partido Nacional expresó que anda por la vida "de cabeza levantada" e incluso marcó que no tiene "ni siquiera cuenta en el BROU" ni le "pagan el celular". También recordó que lo "tantearon" para ser presidente del INC al comienzo del gobierno de la coalición, pero aclaró: "No puedo estar de los dos lados del mostrador".