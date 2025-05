La guerra en Medio Oriente expone diferencias entre discursos del gobierno de Orsi y del Frente Amplio

La cancillería indicó que “Uruguay urge al gobierno de Israel a investigar este incidente y a tomar las medidas necesarias para garantizar la protección y permitir la operatividad del personal diplomático acreditado ante el Estado de Palestina”.

20250325 Mario Lubetkin. Consejo de Ministros. Foto: Inés Guimaraens

En paralelo al armado de esa declaración, el Frente Amplio citaba a su Secretariado Ejecutivo para expedirse sobre las amenazas en Lavalleja, pero urgido en un segundo plano por el conflicto en Medio Oriente. A mediados de la tarde, el presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de la fuerza política (Carifa), Fernando Gambera, bajó a sus compañeros el borrador de declaración que, hasta el cierre de esta edición, todavía no había sido publicado.

El texto, al que accedió El Observador, dedica buena parte de sus párrafos a criticar el proceder de Israel. Es un paso más ante la inconformidad de parte de la dirigencia con las posturas institucionales del gobierno frentista.

Tres días antes, la Cancillería uruguaya había emitido otro comunicado para expresar su “seria preocupación ante la grave situación humanitaria que se vive en la franja de Gaza”, dados los anuncios de la administración de Benjamin Netanyahu para avanzar sobre ese territorio.

La declaración fue cuestionada por el economista Gabriel Papa, exasesor de Danilo Astori y actual representante de Mario Bergara ante la Carifa. Sus comentarios llamaron especial atención por pertenecer al mismo sector al que son afines los integrantes de la cúpula de la Cancillería. “Sinceramente, no se entiende la imposibilidad de manifestar, al menos, una clara crítica a las acciones que está llevando adelante el gobierno de Israel en Gaza y Cisjordania (que ni siquiera es nombrada)”, escribió en X. “Lo han hecho gobiernos, organizaciones y actores de muy distinta orientación política. No se entiende”, concluyó.

Papa citó otros pronunciamientos como los de Brasil, Chile, Francia, Canadá y Reino Unido para contrastar con “la superficialidad de las referencias a la situación en Gaza (...) en el comunicado de Cancillería”. “Existen, lamentablemente, más que suficientes elementos para expresar una clara postura crítica frente a las acciones (...) del gobierno de Netanyahu incluso sin ingresar en la discusión de si se está cometiendo, o no, genocidio”.

_cds0067.webp Fernando Gambera, secretario de la Asociación de Bancarios del Uruguay Camilo Dos Santos

Por otro lado, el redactor de la nueva declaración del Frente Amplio, Fernando Gambera, reconoció las "naturales" diferencias entre gobierno y partido. "Tenemos que sanamente encontrar la línea que marca lo que representa cada uno", dijo a El Observador este hombre de estrecha confianza de Fernando Pereira.

"El gobierno es la representación del Estado uruguayo y el Estado son 3 millones de personas. Es natural que cada uno haga su expresión publica alineado con eso. En cambio, nosotros somos los dirigentes de una fuerza política que eligen los que se identifican frenteamplistas. No necesariamente tiene que coincidir la visión en función de lo que te toca representar".

Como Gambera, no faltan en el Frente quienes no desconocen que la Cancillería está cumpliendo con su rol institucional y que, al decir del propio Lubetkin, “una cosa es la fuerza política, otra cosa el gobierno”.

En la izquierda uruguaya conviven desde posturas más extremistas en defensa de los palestinos y de rechazo al sionismo –como el caso del Partido Comunista y algunos integrantes del MPP – hasta visiones más afines a Israel pero críticas con las políticas de Netanyahu.

El Frente Amplio como tal y sus gobiernos, en tanto, han apelado siempre a las resoluciones de la ONU en defensa de la solución de “los dos Estados”.

No es esta la primera diferencia entre partido y gobierno sobre el tema. Ya a principios de abril la Mesa Política frenteamplista había instado a la administración de Orsi a “seguir evaluando la suspensión de la Oficina de Innovación en la ciudad de Jerusalén”, medida que el canciller Lubetkin descartó.

Yamandú Orsi El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, asiste a la presentación de los avances y lineamientos previstos para el quinquenio de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente Foto: EFE/STR

Orsi: “No me arrean con el poncho”

El presidente Orsi sostuvo este miércoles que “hasta que no venga la paz y no se logre terminar con la guerra, vamos a seguir cada vez más enredados en el mundo con esto”. “Son de las situaciones que uno no quiere. Y no estoy de acuerdo con la ofensiva anunciada (por Israel)”, afirmó al explicar el llamado a consultas por parte de Cancillería a la embajadora israelí.

Consultado por el periodista Leonardo Sarro sobre las críticas por izquierda a sus posicionamientos en esta materia, Orsi respondió: “Podríamos tener dos o tres horas discutiendo que es ser de derecha o de izquierda. Y qué es ser tibio o ser duro. Hay que ser inteligente (...). A mí no me arrean con el poncho en ser más de derecha o más de izquierda. Hay que ser muy claro: condeno toda forma de violencia, condeno la guerra, condeno la ofensiva anunciada, no está bien. Ahora, esto no es una cuestión entre buenos y malos. Esto es bastante más complejo. También condeno el secuestro (de rehenes judíos por parte de Hamas)”.

La declaración del FA

En paralelo a la Cancillería, el Secretariado frentista ultimaba la redacción para apuntar “su más profunda preocupación ante la grave situación humanitaria que se vive en la franja de Gaza, donde decenas de miles de personas han perdido la vida, y muy lejos de estar cerca de una posible solución podríamos estar frente a un agravamiento en el conflicto”.

_INE6555_1.webp Fachada de la Huella de Seregni Camilo dos Santos

La coalición de izquierda cuestiona también “la avanzada de Israel” desde enero sobre Cisjordania resultando en “el desplazamiento de miles de palestinos de sus hogares” así como al menos 100 muertos. “Mientras tanto, Israel ha acelerado la construcción de asentamientos en Cisjordania”, condenó el Frente y citó el rechazo de buena parte de la comunidad internacional.

“Esta fuerza política reclama a las autoridades de Israel respetar las resoluciones de Naciones Unidas con respecto al conflicto entre los dos pueblos. (...) Es inadmisible e inhumano el bloqueo al ingreso de la ayuda humanitaria para la población de Gaza a través de las Naciones Unidas. Es necesario que ambos países busquen una salida a la paz con un cese el fuego urgente (...). La solución de dos Estados es fundamental para lograr una paz duradera entre Israel y Palestina (...)”, finaliza.