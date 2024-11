Hegemonía del MPP en bancas y en finanzas: el gran ganador del domingo en el Frente Amplio

Seregnistas perdió dos senadores y varios diputados, la “lista de Carolina” Cosse (La Amplia) no hubiera llegado con votos propios al Senado si no fuera por la ingeniería electoral de sus socios, el Partido Comunista tuvo menos adhesiones que en 2019 y no pudo ampliar su bancada, el Partido Socialista perdió todas sus diputaciones, el exsenador Rafael Michelini consiguió solo 2.500 adhesiones en su intento por salir electo diputado, quedaron lejos de los votos para llegar al Parlamento el intendente Andrés Lima, el exdirector de OPP Álvaro García o el exintendente Christian Di Candia.