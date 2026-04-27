Frente Amplio apunta a "contradicciones" de excomandante Wilson por Cardama y oposición cataloga comparecencia de "esclarecedora"

El Frente Amplio (FA) apuntó este lunes a las contradicciones que —según dijeron— surgen en el relato del excomandante en jefe de la Armada, Jorge Wilson , respecto a la firma del contrato para comprar dos patrulleras oceánicas (OPV por sus siglas en inglés) al astillero español Cardama .

Wilson, que pasó a retiro en marzo de este año, compareció en la comisión investigadora que indaga en el proceso de adquisición de las patrulleras .

A la salida, el diputado frenteamplista Joaquín Garlo sostuvo que de la participación del marino retirado surgieron " una serie de contradicciones respecto al proceso de compra de las OPV a Cardama " y de " cómo llegó Cardama " a ofertar por la construcción de las dos patrullas.

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El legislador señaló que existen dudas sobre una reunión en la que "habría participado el propietario del astillero", Mario Cardama, pero que "no consta" y sobre la cual no existen "registros".

"Habría sido previa a la adjudicación del proyecto a ese astillero", sostuvo Garlo.

No es la primera vez que el FA fija la mira en Wilson, que fue sancionado por 30 días de arresto a rigor por haber brindado "información falsa" a un superior. Wilson intentó impugnar la sanción, pero los recursos presentados fueron rechazados por el Ministerio de Defensa Nacional, tal como informó El Observador.

Garlo también apuntó a "irregularidades" en la ejecución de un pago de 8 millones de euros que se realizó un día antes del cambio de administración. Según dijo, "no se habrían acreditado las condiciones" para que se ejecutara ese pago, que debía estar sujeto a la concreción de una serie de hitos de construcción.

Por otra parte, el diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala, consideró que la comparecencia de Wilson en la comisión fue "esclarecedora".

"Esclarecedora comparecencia del excomandante Jorge Wilson", escribió en su cuenta de X. Y añadió que el proceso de adquisición de las patrulleras oceánicas a Cardama fue "transparente y arreglada a derecho".