Así son los patrulleros oceánicos británicos que busca sumar Uruguay tras caída del acuerdo con Cardama

El gobierno avanza en la posibilidad de adquirir patrulleros oceánicos (OPV) de la Marina Real británica y enviará en mayo una misión de la Armada Nacional a Reino Unido para evaluar las embarcaciones, en el marco de la necesidad de reforzar la vigilancia marítima tras la caída del acuerdo con el astillero español Cardama.

Tal como informó El Observador en esta nota , la delegación viajará a Southampton para conocer de primera mano tres buques de la clase River —HMS Tyne, HMS Severn y HMS Mersey—, actualmente en servicio desde 2003 y cuya baja está prevista antes de 2028.

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Se trata de patrulleros diseñados para controlar la zona económica exclusiva, combatir la pesca ilegal y realizar tareas de búsqueda y rescate , con capacidad para operar hasta 21 días en el mar y una autonomía de más de 5.000 millas náuticas.

HMS Severn in her new livery before leaving Falmouth (1)

Las unidades tienen 79,5 metros de eslora, alcanzan velocidades de hasta 20 nudos y cuentan con una tripulación de unas 30 personas, con espacio para equipos adicionales de abordaje. Su armamento es limitado, enfocado en tareas de control y disuasión.

Severn makes her way out of Falmouth with her distinctive livery

La evaluación forma parte de un cambio de estrategia del gobierno, que ahora prioriza la incorporación de buques ya operativos para acortar los plazos, en lugar de avanzar en la construcción desde cero.

En paralelo, quedó descartada la posibilidad de incorporar un patrullero de la Guardia Costera de Estados Unidos, que finalmente fue transferido a otro país.

El Poder Ejecutivo deberá definir cuántas unidades adquirir y si acepta operar sin plataforma para helicópteros, uno de los requisitos planteados por la Armada en procesos anteriores. También se analiza el costo, que rondaría más de US$ 20 millones por unidad, por debajo de los valores estimados para nuevas construcciones.

Especificaciones técnicas de la clase River

El diseño de estos buques está optimizado para la protección de pesquerías, el control de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) y misiones de búsqueda y rescate. Sus características principales incluyen:

Desplazamiento y dimensiones: 1.700 toneladas a plena carga, con una eslora (largo) de 79,5 metros y una manga (ancho) de 13,5 metros.

1.700 toneladas a plena carga, con una eslora (largo) de 79,5 metros y una manga (ancho) de 13,5 metros. Propulsión y velocidad: Equipados con dos motores diésel Ruston 12RK 270, alcanzan una velocidad máxima de 20 nudos (37 km/h).

Equipados con dos motores diésel Ruston 12RK 270, alcanzan una velocidad máxima de 20 nudos (37 km/h). Autonomía: Capacidad para recorrer 5.500 millas náuticas (10.200 km) a una velocidad de crucero de 12 nudos, permitiendo patrullajes prolongados de hasta 21 días.

Capacidad para recorrer 5.500 millas náuticas (10.200 km) a una velocidad de crucero de 12 nudos, permitiendo patrullajes prolongados de hasta 21 días. Armamento: Un cañón principal Oerlikon de 20 mm y dos ametralladoras de propósito general, configurados para misiones de disuasión y control policial marítimo.

Un cañón principal Oerlikon de 20 mm y dos ametralladoras de propósito general, configurados para misiones de disuasión y control policial marítimo. Capacidad: Tripulación estándar de 30 marinos, con espacio para alojar hasta 50 efectivos, incluyendo equipos de abordaje para inspecciones en alta mar.