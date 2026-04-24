Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
19°C
cielo claro
Sábado:
Mín  17°
Máx  19°

Siguenos en:

/ Nacional / OPV

Así son los patrulleros oceánicos británicos que busca sumar Uruguay tras caída del acuerdo con Cardama

Las unidades tienen 79,5 metros de eslora, alcanzan velocidades de hasta 20 nudos y cuentan con una tripulación de unas 30 personas

24 de abril de 2026 10:15 hs
opvbritanica

El gobierno avanza en la posibilidad de adquirir patrulleros oceánicos (OPV) de la Marina Real británica y enviará en mayo una misión de la Armada Nacional a Reino Unido para evaluar las embarcaciones, en el marco de la necesidad de reforzar la vigilancia marítima tras la caída del acuerdo con el astillero español Cardama.

Tal como informó El Observador en esta nota, la delegación viajará a Southampton para conocer de primera mano tres buques de la clase River —HMS Tyne, HMS Severn y HMS Mersey—, actualmente en servicio desde 2003 y cuya baja está prevista antes de 2028.

Embed - HMS Severn - the first warship to sail from Portsmouth in 2022

Más noticias

Junta de Montevideo resolvió interpelar al director de Desarrollo Ambiental de la IM por "estado de emergencia" en limpieza

"Mucho para aprender y replicar": Andrés Ojeda se reunió con Patricia Bullrich y destacó su "experiencia de éxito" en seguridad

Se trata de patrulleros diseñados para controlar la zona económica exclusiva, combatir la pesca ilegal y realizar tareas de búsqueda y rescate, con capacidad para operar hasta 21 días en el mar y una autonomía de más de 5.000 millas náuticas.

HMS Severn in her new livery before leaving Falmouth (1)

Las unidades tienen 79,5 metros de eslora, alcanzan velocidades de hasta 20 nudos y cuentan con una tripulación de unas 30 personas, con espacio para equipos adicionales de abordaje. Su armamento es limitado, enfocado en tareas de control y disuasión.

Severn makes her way out of Falmouth with her distinctive livery

La evaluación forma parte de un cambio de estrategia del gobierno, que ahora prioriza la incorporación de buques ya operativos para acortar los plazos, en lugar de avanzar en la construcción desde cero.

En paralelo, quedó descartada la posibilidad de incorporar un patrullero de la Guardia Costera de Estados Unidos, que finalmente fue transferido a otro país.

El Poder Ejecutivo deberá definir cuántas unidades adquirir y si acepta operar sin plataforma para helicópteros, uno de los requisitos planteados por la Armada en procesos anteriores. También se analiza el costo, que rondaría más de US$ 20 millones por unidad, por debajo de los valores estimados para nuevas construcciones.

Especificaciones técnicas de la clase River

El diseño de estos buques está optimizado para la protección de pesquerías, el control de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) y misiones de búsqueda y rescate. Sus características principales incluyen:

  • Desplazamiento y dimensiones: 1.700 toneladas a plena carga, con una eslora (largo) de 79,5 metros y una manga (ancho) de 13,5 metros.
  • Propulsión y velocidad: Equipados con dos motores diésel Ruston 12RK 270, alcanzan una velocidad máxima de 20 nudos (37 km/h).
  • Autonomía: Capacidad para recorrer 5.500 millas náuticas (10.200 km) a una velocidad de crucero de 12 nudos, permitiendo patrullajes prolongados de hasta 21 días.
  • Armamento: Un cañón principal Oerlikon de 20 mm y dos ametralladoras de propósito general, configurados para misiones de disuasión y control policial marítimo.
  • Capacidad: Tripulación estándar de 30 marinos, con espacio para alojar hasta 50 efectivos, incluyendo equipos de abordaje para inspecciones en alta mar.
Looking fine in her Western Approaches livery before leaving Falmouth

Las más leídas

Ejército compró pero no puede utilizar 89 vehículos todoterreno porque contravienen decreto sobre calidad del aire

ASSE resolvió denunciar penalmente al expresidente Leonardo Cipriani y su directorio por compras a ITHG e irregularidades con Casmu y el Círculo Católico

Paro de UCOT por "brutal agresión" contra un chofer: fue golpeado hasta quedar inconsciente y el ómnibus chocó

"Va a entrar hasta por la camiseta": meteorólogo pronosticó "invasión de aire frío" y sensaciones térmicas de 4 °C a 5 °C

Temas

patrulleros oceánicos Uruguay Cardama

Seguí leyendo

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos