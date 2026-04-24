Junta de Montevideo resolvió interpelar al director de Desarrollo Ambiental de la IM por "estado de emergencia" en limpieza

La oposición en la capital resolvió interpelar al director de Desarrollo Ambiental de la intendencia de Montevideo ( IM ), Leonardo Herou , ante el "estado de emergencia" que vive la ciudad en materia de limpieza y la "ausencia de medidas" por parte de la comuna.

Para esta instancia, el miembro interpelante será el edil del Partido Nacional, Juan Pablo Abdala . Aún no está definida la fecha de la interpelación.

En su cuenta de X, el político blanco, además de hacer oficial la interpelación, explicó que la decisión de llamar a Herou a sala se determinó ante el " estado de emergencia " que atraviesa Montevideo en materia de limpieza y por la " ausencia de medidas " por parte de la IM que " sigue demostrando que limpiar el departamento no es prioridad ".

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Sobre esta instancia fue consultado Herou en diálogo con Subrayado (Canal 10) y allí aseguró que asistiría al llamado con "gusto" .

Se acaba de aprobar en la JDM una moción para interpelar las autoridades de Desarrollo Ambiental de la Intendencia. El motivo es el estado de emergencia que vive Montevideo en materia de limpieza y la ausencia de medidas por parte de la IM, que sigue demostrando que limpiar el… pic.twitter.com/kQ3DBEQNf1

"Ya son seis o siete veces que he ido a la Junta desde que asumimos. Cada paso que dimos, fuimos a la Junta Departamental a explicar. El primer paso, incluso con el intendente, para presentar la estrategia ambiental y el plan de residuos de Montevideo", recordó.

Tras esto, señaló que el "intercambiar con los ediles" es su "obligación" y mencionó que espera que a partir de este espacio puedan "construir juntos una estrategia para avanzar en Montevideo".

En cuanto a los cuestionamientos por parte de la oposición sobre la "ausencia" de medida, destacó que existe una "inversión muy grande" en materia ambiental y recordó que en la capital existe actualmente un plan "para dos años con una mirada a cinco y a diez años que va a transformar Montevideo".

"Si recorren la ciudad, verán que en algunas zonas ya hemos logrado cambios importantes y eso se respalda en un presupuesto aprobado por la junta departamental", aseguró.

"Llevamos nueve meses. Sabíamos que este era un tema complejo, pero vamos a transformar Montevideo, lo estamos haciendo, y basta con recorrer los barrios donde se ha consolidado", agregó.