Patricia Bullrich dijo que reducir la tasa de homicidios en Uruguay "es una cuestión de decisión"

La senadora argentina Patricia Bullrich volvió a referirse a la situación de Uruguay con los homicidios, tras sus recientes declaraciones sobre el tema , y señaló que reducir la tasa responde a una "cuestión de decisión" .

La exministra de Seguridad argentina fue invitada a Uruguay para participar de un evento de la Fundación Manantiales en el World Trade Center (WTC).

Ante su condición de exjerarca en los gobiernos de Mauricio Macri y Javier Milei , Bullrich fue consultada en rueda de prensa sobre la tasa de homicidios en Uruguay y por dónde cree que pasan las fallas del país en esta materia.

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Patricia Bullrich aseguró que "Uruguay tiene que bajar su tasa de homicidios", que es "muy elevada"

" Es una cuestión de decisión . Nosotros cuando hace dos años y medio entramos a Rosario, que en ese momento tenía una tasa de homicidios de 16 cada 100.000, Uruguay tiene una tasa de 10,6 (cada 100.000), lo hicimos con un plan integral, donde saturamos con fuerzas federales y fuerzas provinciales, generamos inteligencia criminal, logramos que las cárceles no sigan siendo la fuente del delito con un programa especial de alto riesgo, generamos una estrategia para impedir que los jóvenes entren a las organizaciones criminales; con eso en dos años bajamos el 75% los homicidios ", respondió.

"Cuando una toma la decisión, toma el control de la zona, genera una fuerte saturación y presencia, el Estado no deja que esas organizaciones crezcan ni manejen el territorio, logra resultados concretos", agregó.

Tras esto, se refirió a su vínculo con las autoridades uruguayas mientras fue ministra y destacó la buena "colaboración" que mantuvieron con el exministro del Interior, Nicolás Martinelli.

"Es amigo nuestro, iba a la Argentina, nos veíamos en la reunión del Mercosur, hablábamos por teléfono, chateábamos permanentemente respecto a los problemas y las personas que había que detener. Tuvimos una fuerte colaboración y eso es lo que hay que hacer", sostuvo.

En cuanto a la nueva ministra argentina, Alejandra Monteoliva, destacó que esta se mantiene en un claro contacto con actuales autoridades del país.

"Nosotros creemos que en seguridad uno tiene que trabajar con las autoridades que están, no importa si son o no de una mirada distinta. La información es la base de una cooperación internacional saludable", dijo.

Días atrás, y en entrevista con El País, la exministra también se refirió al problema de los homicidios en Uruguay y dijo que el país debía "bajar su tasa de homicidios", ya que "la tiene muy elevada".

"Para el país que es Uruguay, no se explica esa tasa de homicidios si no es por estas bandas, porque además uno lo ve que el problema está bastante circunscripto a una zona determinada", consideró.

Tras esto se refirió a la legalización de la marihuana en Uruguay y dijo: "En Uruguay se ha legalizado, pero tiene un nivel de consumo bajo porque tiene un THC muy bajo. Hoy en día la marihuana está al nivel de la cocaína, es decir, es mucho más fuerte de la que está legalizada. Con lo cual no sé qué porcentaje de la población utiliza el sistema legal. Entonces, eso hay que alinearlo".