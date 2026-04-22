Patricia Bullrich aseguró que "Uruguay tiene que bajar su tasa de homicidios", que es "muy elevada"

La senadora argentina Patricia Bullrich aseguró que "Uruguay tiene que bajar su tasa de homicidios" , a la que calificó como "muy elevada" .

La legisladora oficialista de Argentina viene de ocupar el cargo de ministra de Seguridad del presidente Javier Milei y de desempeñar el mismo rol en el gobierno del expresidente Mauricio Macri .

Durante su visita a Uruguay, Bullrich participó de un evento de la Fundación Manantiales en el World Trade Center (WTC) y fue entrevistada por el diario El País.

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Consultada sobre las bandas delictivas en Uruguay, la senadora respondió que " no se puede ser blando con aquellos que son sicarios , que matan, que destruyen familias, o que matan al otro para tomar territorio" y pidió ser "muy estricto" con estos delincuentes.

"Uruguay tiene que bajar su tasa de homicidios, que la tiene muy elevada. Para el país que es Uruguay no se explica esa tasa de homicidios si no es por estas bandas, porque además uno lo ve que el problema está bastante circunscripto a una zona determinada", añadió la dirigente argentina.

La exministra recordó que ellos hicieron "un plan teniendo en cuenta que el 90% de los homicidios se cometen en el 10% del territorio", lo que permite "tener mucho más focalizado hacia dónde genera la prevención y cómo se ejerce búsqueda de aquellos grupos que están concentrados en determinado lugar".

"En Uruguay se ha legalizado la marihuana, pero tiene un nivel de consumo bajo porque tiene un THC muy bajo. Hoy en día la marihuana está al nivel de la cocaína, es decir, es mucho más fuerte de la que está legalizada. Con lo cual no sé qué porcentaje de la población utiliza el sistema legal. Entonces, eso hay que alinearlo", según la senadora argentina.

Sobre la situación en el vecino país, Bullrich contó que "Buenos Aires cada día está más segura" y reivindicó su enfoque de "guerra al narcotráfico" de cuando era secretaria de Estado. "Esa guerra sin cuartel significa que no puede haber un milímetro del territorio argentino tomado por el narcotráfico (...) Significa que el Estado de Derecho tiene que estar por encima del Estado criminal", sentenció.