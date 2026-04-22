El edificio que se entregará en junio y ya supera el 80% vendido: por qué las últimas unidades de GROU Hábitat son las más codiciadas

Con entrega en junio de 2026 y vista al Río de la Plata desde los pisos superiores, las unidades disponibles de GROU Hábitat representan una oportunidad concreta de acceso inmediato en uno de los corredores más dinámicos de Montevideo.

En un mercado donde los tiempos de entrega suelen extenderse entre dos y tres años, un edificio a punto de entregarse con más del 80% de sus unidades vendidas es una señal difícil de ignorar. Eso es exactamente lo que representa GROU Hábitat: un proyecto de GROU® Desarrollos ubicado en Avenida Italia y Propios, codesarrollado junto a Grupo Caral, con construcción a cargo de NOVA Construcciones y diseño de Estudio Harispe. Su entrega está prevista para junio de 2026.

El proyecto cuenta con 108 apartamentos —monoambientes y unidades de uno y dos dormitorios—, 58 cocheras y dos locales comerciales en planta baja con frente a Avenida Italia, una de las arterias de mayor tránsito de la ciudad. Está acogido al régimen de Vivienda Promovida, con valores desde US$ 157.000.

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Vista al río, balcones corridos y entrega en junio: lo que ofrecen las unidades disponibles

Las últimas unidades disponibles son las de los pisos superiores, entre el piso 8 y el 12, con características que las posicionan entre las más atractivas del edificio. Desde esos niveles se abren vistas despejadas hacia el Río de la Plata al sur y sobre el corredor de Avenida Italia al norte, con balcones corridos y amplios espacios exteriores que son prácticamente una rareza en la oferta residencial actual de Montevideo.

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A eso se suma un detalle que marca la diferencia para quien busca acceso inmediato: las unidades se entregan equipadas con horno, anafe, campana y placares con interiores en cada dormitorio. Sin obras pendientes, sin imprevistos. Se entra a vivir.

Para quien busca acceso inmediato a vivienda —o para el inversor que quiere capturar valorización sin esperar años de obra— esta combinación de entrega próxima, tipología premium en planta alta y unidad lista para habitar es difícil de encontrar en el mercado hoy.

Una ubicación sobre el corredor de Av. Italia

El proyecto está en el cruce de Avenida Italia y Propios, una zona con fuerte conectividad hacia el centro y hacia los barrios costeros, equipamiento comercial consolidado y acceso a los espacios verdes de Parque Batlle. A diferencia de zonas ya saturadas, este corredor todavía tiene margen de crecimiento, y los proyectos que ingresan ahora lo hacen a valores que los emprendimientos que vengan después difícilmente van a poder replicar.

Más de 500 m² de amenities pensados para la vida cotidiana

Más allá de la ubicación, uno de los factores que explica la demanda es el cambio en las preferencias de los compradores, especialmente entre millennials y la Generación Z. Para estos segmentos, el concepto de vivienda incorpora cada vez más servicios asociados al bienestar, la flexibilidad y la vida social.

En esa línea, GROU® Hábitat ofrece más de 500 m² de amenities: salón de usos múltiples con parrillero, espacio de cowork, área fitness y un circuito aeróbico outdoor de 80 metros. Espacios diseñados para reducir los desplazamientos y concentrar trabajo, actividad física y ocio dentro del mismo edificio.

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Entrega en junio: el valor del tiempo

En un contexto donde los nuevos emprendimientos en la zona ya reflejan el aumento de costos y la valorización del barrio, ingresar a un proyecto en etapa final de obra tiene una ventaja concreta: el precio ya no tiene los sobrecargos que aplican los proyectos en etapa de pozo, y el plazo de espera es mínimo.

Con entrega en junio de 2026, GROU® Hábitat cierra su ciclo comercial en el momento en que el mercado empieza a reconocer lo que la zona ya tiene para ofrecer.