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5 de Oro: hoy se sortean más de $ 30.000.000 en pozos acumulados

Los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00

14 de junio de 2026 19:05 hs
Sorteo 5 de Oro

Sorteo 5 de Oro

Este domingo 14 de junio se celebrará un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de $ 30.00.000, lo que equivale a más de U$S 700.000.

El Pozo de Oro sorteará $ 8.200.000, mientras que el Pozo Revancha pone en juego $ 21.800.000. Los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00.

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

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Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.

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