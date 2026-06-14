5 de Oro: hoy se sortean más de $ 30.000.000 en pozos acumulados

Este domingo 14 de junio se celebrará un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de $ 30.00.000 , lo que equivale a más de U$S 700.000.

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El Pozo de Oro sorteará $ 8.200.000 , mientras que el Pozo Revancha pone en juego $ 21.800.000 . Los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00 .

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo .

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Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.