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Donald Trump asegura que el acuerdo con Irán "ya está completo"

El presidente de Estados Unidos confirmó que autoriza la "apertura libre de peaje del estrecho de Ormuz y simultáneamente" el "levantamiento inmediato del bloqueo naval"

14 de junio de 2026 19:20 hs
Donald Trump declaró anteriormente que no piensa &quot;ni un poco&quot; en la inflación en el contexto de la guerra.
Donald Trump declaró anteriormente que no piensa "ni un poco" en la inflación en el contexto de la guerra. Getty Images

El presidente Donald Trump dijo el domingo que un acuerdo de paz con Irán "ya está completo", además anunció que el estrecho de Ormuz ya está abierto y que Estados Unidos levantó el bloqueo marítimo impuesto a Teherán.

"El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está completo. ¡Felicitaciones a todos!", escribió Trump en su red Truth Social, poco después de que el mediador Pakistán dijo que ambas partes habían alcanzado un acuerdo.

"Autorizo plenamente la apertura libre de peaje del estrecho de Ormuz y, simultáneamente, autorizo el levantamiento inmediato del bloqueo naval de los Estados Unidos. Barcos del mundo, enciendan sus motores. ¡Que el petróleo fluya!", dijo.

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Irán, por su parte, dice que el acuerdo con Estados Unidos "pone fin inmediatamente a la guerra".

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, había afirmado más temprano que el entendimiento entre las partes supone "la terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano".

Por otro lado, el primer ministro de Francia, Emmanuel Macron, sostuvo tras conocerse la noticia que el G7 abordará "la reapertura de Ormuz a largo plazo".

La guerra en Medio Oriente había iniciado el pasado 28 de febrero tras un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán. El primer día del conflicto ocasionó la muerte del ayatolá Alí Jameneí, quien ejercía como líder supremo de la República Islámica desde la revolución de 1989.

En base a AFP.

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