BPS cambia el subsidio por incapacidad parcial: los nuevos requisitos para acceder al beneficio

El Banco de Previsión Social (BPS) implementó modificaciones en la gestión y declaración del Subsidio Transitorio por Incapacidad Parcial (STIP) a partir de abril de 2026. La principal novedad es que esta asistencia económica deja de ser considerada una prestación de pasividad para convertirse en una de actividad , lo que altera los trámites exigidos a los empleadores.

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Con la nueva normativa, las empresas ya no necesitan registrar el egreso del empleado para que este acceda al beneficio. Tampoco es necesario modificar el vínculo funcional al código 56, el cual quedará restringido exclusivamente para la aportación civil desde este mes.

Si la incapacidad del trabajador no es total y el empleador le asigna una tarea diferente a la habitual, se deberá declarar una nueva acumulación laboral. Esto permite diferenciar la actividad original por la cual se accedió al subsidio de la nueva función.

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Para dar de alta la asistencia, las compañías deben registrar el último día trabajado (UDT) del empleado. El pago del subsidio comenzará a regir a partir de la jornada siguiente a la fecha declarada.

En caso de que el trabajador ya estuviera amparado por un subsidio por enfermedad previo, el organismo tomará como válida la fecha registrada como UDT en ese trámite anterior.

Requisitos para la declaración en nómina

El organismo previsional estableció pautas estrictas para la declaración nominada de los trabajadores amparados en este sistema. Los empleadores deben informar obligatoriamente:

El vínculo funcional habitual del empleado.

El código de seguro de salud 6.

La remuneración, siempre que no supere el tope de 1,25 BPC o 13 jornales.

El BPS advirtió que cualquier declaración de días trabajados y remuneración para la actividad habitual que originó el subsidio puede provocar la suspensión inmediata de la prestación.