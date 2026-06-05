Gobierno enviará al Parlamento un proyecto de ley sobre delitos ambientales: qué incluirá la nueva reglamentación

El gobierno de Yamandú Orsi enviará al Parlamento proyecto de ley de delitos ambientales que plantea infracciones en materia de biodiversidad , contaminación del aire, suelo y agua, y contra la propia gestión ambiental .

El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, dijo que espera que Uruguay tenga esta nueva reglamentación aprobada para este año , para lo cual en el correr de este mes se presentará la iniciativa al Poder Legislativo.

Entrevistado por La Diaria, el ministro afirmó que el proyecto en cuestión "recoge los antecedentes técnicos y de respaldos políticos amplios ", y recordó que una propuesta similar ya había tenido sanción en el Senado.

"Los primeros delitos son contra biodiversidad con agravantes cuando esto sucede en las áreas protegidas del país , (también) hay delitos de contaminación de aire, suelo y agua, y una innovación como los delitos contra la gestión ambiental", contó Ortuño. Estos últimos "pueden ser brindar información falsa o impedir los acciones de contralor de las autoridades competentes ", agregó en rueda de prensa consignada por Telemundo de Canal 12.

"Se establecen por eso la inclusión en el Código Penal sanciones progresivas de acuerdo a la gravedad de estos delitos", sentenció. Entre otras acciones se necesita "establecer penas y consecuencias", según el ministro. "Ante daños o afectaciones graves existan penas que irán desde los tres meses hasta los ocho años de prisión de acuerdo a la gravedad. No hemos tenido situación de esa entidad, pero tenemos que prever", aseguró.

Según el secretario de Estado, "Uruguay está maduro con esa base de consenso que se construyó en el período pasado para sancionar una ley de delitos ambientales". "Cuidar el ambiente es cuidar la vida y es construir futuro pensando en cuidar el ambiente para las próximas generaciones", dijo el jerarca.

Los anuncios fueron realizados en el marco del Día Mundial del Ambiente este viernes 5 de junio. Como parte de las actividades de este día, Uruguay ofició de anfitrión en la Reunión Regional de Nodos de la Global Biodiversity Information Facility (GBIF).

El encuentro reúne a más de 20 representantes de América Latina y el Caribe y forma parte de una agenda regional impulsada por GBIF para fortalecer la cooperación entre los países miembros en materia de gestión e intercambio de información sobre biodiversidad.