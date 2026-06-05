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Día Mundial del Medio Ambiente: 65 estaciones ANCAP certificadas consolidan una red líder en gestión ambiental

La red coordinada por DUCSA es la única del país que cuenta con un grupo de estaciones certificadas bajo la norma ISO 14001:2015, fortaleciendo estándares comunes y promoviendo una operación cada vez más sostenible

5 de junio de 2026 5:00 hs
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En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, la red de Estaciones ANCAP destacó un nuevo avance en materia de sostenibilidad al alcanzar las 65 estaciones certificadas bajo la norma ISO 14001:2015, consolidándose como la única red del país con un grupo de estaciones acreditadas en gestión ambiental.

La certificación reconoce el compromiso de las estaciones con la implementación de sistemas de gestión orientados a minimizar el impacto ambiental de sus operaciones, promover la mejora continua y fortalecer prácticas responsables en todo el territorio nacional.

El modelo es coordinado por DUCSA, que impulsa una estrategia común basada en estándares, objetivos y programas de trabajo compartidos. A través de esta coordinación, las estaciones desarrollan acciones conjuntas destinadas a optimizar procesos, intercambiar experiencias y consolidar una cultura de sostenibilidad en la red.

Entre los pilares de este sistema se encuentran la aplicación de estándares y programas de trabajo comunes, la generación de espacios de intercambio entre las estaciones y el equipo coordinador, la capacitación permanente del personal y las acciones de concientización dirigidas tanto a los trabajadores como a las comunidades donde operan. Además, las estaciones reciben acompañamiento técnico especializado para fortalecer sus sistemas de gestión ambiental.

Durante el ciclo 2025, las estaciones certificadas renovaron su compromiso con el cuidado del ambiente tras obtener destacados resultados en la auditoría externa realizada por LSQA. Estos resultados permitieron reforzar el intercambio de buenas prácticas y profundizar el trabajo orientado al desarrollo sostenible en toda la red.

Desde DUCSA señalaron que este proceso refleja el esfuerzo conjunto de los equipos que integran las estaciones certificadas y de todas las personas que trabajan diariamente para garantizar operaciones más seguras, eficientes y responsables con la comunidad y el entorno.

En una fecha dedicada a reflexionar sobre los desafíos ambientales a nivel global, la red de Estaciones ANCAP reafirma así su apuesta por una gestión que combine calidad operativa, compromiso ambiental y mejora continua.

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