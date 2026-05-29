Ministerio de Ambiente: Solicitud de Autorización Ambiental Previa

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Se hace saber que se pone de manifiesto en las oficinas de Juncal 1385 piso 7, por el término de 20 días hábiles a partir del día inmediato siguiente a la presente publicación, el Informe Ambiental Resumen de la solicitud de la Autorización Ambiental Previa presentada por DLANOR BOSQUE SAS para su ampliación forestal a ubicarse en el padrón 4040 de la 10ª sección catastral del departamento de Cerro Largo.

Desde Montevideo se circula por la ruta 8 hasta llegar al km. 353,200, allí se toma camino vecinal, y se recorren, en dirección este, 15,3 km hasta llegar a la portera del establecimiento.

Se trata de una plantación de Eucalyptus grandis de 328,38 ha afectadas. Los grupos de suelo que están previstos afectar con la ampliación forestal son las siguientes: 2.14, 2.11b y 2.20 siendo de prioridad forestal, según decreto 220/010.

El Informe Ambiental Resumen también se encuentra disponible en la página de internet: https://www.ambiente.gub.uy/oan/manifiestos/.

En el plazo indicado, quienes así lo estimen conveniente podrán formular por escrito, en las oficinas de Juncal 1385 piso 5, las apreciaciones que consideren pertinentes.

Montevideo, 26 de mayo 2026