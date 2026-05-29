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Ministerio de Ambiente: Solicitud de Autorización Ambiental Previa

Solicitud de Autorización Ambiental Previa

29 de mayo de 2026 8:21 hs
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MINISTERIO DE AMBIENTE

Solicitud de Autorización Ambiental Previa

MANIFIESTO

Se hace saber que se pone de manifiesto en las oficinas de Juncal 1385 piso 7, por el término de 20 días hábiles a partir del día inmediato siguiente a la presente publicación, el Informe Ambiental Resumen de la solicitud de la Autorización Ambiental Previa presentada por DLANOR BOSQUE SAS para su ampliación forestal a ubicarse en el padrón 4040 de la 10ª sección catastral del departamento de Cerro Largo.

Desde Montevideo se circula por la ruta 8 hasta llegar al km. 353,200, allí se toma camino vecinal, y se recorren, en dirección este, 15,3 km hasta llegar a la portera del establecimiento.

Se trata de una plantación de Eucalyptus grandis de 328,38 ha afectadas. Los grupos de suelo que están previstos afectar con la ampliación forestal son las siguientes: 2.14, 2.11b y 2.20 siendo de prioridad forestal, según decreto 220/010.

El Informe Ambiental Resumen también se encuentra disponible en la página de internet: https://www.ambiente.gub.uy/oan/manifiestos/.

En el plazo indicado, quienes así lo estimen conveniente podrán formular por escrito, en las oficinas de Juncal 1385 piso 5, las apreciaciones que consideren pertinentes.

Montevideo, 26 de mayo 2026

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