Ministerio de Ambiente: Solicitud de Autorización Ambiental Previa

Se hace saber que se pone de manifiesto en las oficinas de Juncal 1385 piso 7, por el término de 20 días hábiles a partir del día inmediato siguiente a la presente publicación, el Informe Ambiental Resumen de la solicitud de la Autorización Ambiental Previa presentada por la Intendencia de Rivera para su proyecto “Nuevo relleno sanitario para el departamento de Rivera” a ubicarse en los padrones rurales 6184 y 2819 de la Sección Catastral 9, departamento de Rivera. Los padrones se ubican en Paraje Curticeiras, accediendo desde la ruta 27, tomando el camino “Entrada a Cerro Carancho” o “Camino a la cárcel” y recorriendo 5,5 km.

El proyecto comprende cinco celdas para disposición de residuos, planta de tratamiento de lixiviados, planta de biogás, lagunas de pluviales, lavadero de camiones, taller, oficina, balanza y caminería. El área ocupada por las instalaciones será de 53 ha, correspondiendo aproximadamente 10 ha a las celdas. El relleno sanitario los residuos de la totalidad del departamento, correspondiendo una tasa de recepción de 80 t/día, una capacidad total de 714.000 m3 y una vida útil de 20 años.

El Informe Ambiental Resumen también se encuentra disponible en la página de internet: https://www.ambiente.gub.uy/oan/manifiestos/.

En el plazo indicado, quienes así lo estimen conveniente, podrán formular por escrito, tanto en las oficinas de Juncal 1385 piso 5 como en el sitio web indicado en el párrafo precedente, las apreciaciones que consideren pertinentes.