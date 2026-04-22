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El mensaje de Leonardo Fernández a Peñarol, desde España, de este miércoles de tardecita: "Somos diferentes; espalda con espalda donde sea"

El media punta aurinegro permanecerá 10 días en la capital española realizando ejercicios de fisioterapia, previo a su regreso a Montevideo

22 de abril de 2026 19:50 hs
El mensaje de Peñarol a Leonardo Fernández

El mensaje de Peñarol a Leonardo Fernández

Leonardo Fernández, el jugador estrella de Peñarol el año pasado este martes fue intervenido quirúrgicamente en Madrid, España, de la rotura de los ligamentos cruzados de su rodilla derecha. El futbolista aprovechó en la tardecita uruguaya de este miércoles y retribuyó un mensaje que le envió el club.

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El mensaje de Leonardo Fernández a Peñarol

Leonardo Fernández aprovechó en la tardecita uruguaya de este miércoles para contestar en sus redes un mensaje de apoyo que había recibido de Peñarol.

"¡Fuerza, Leo! Estamos juntos", escribieron desde la institución carbonera.

El futbolista dejó pasar un rato y contestó el apoyo con un mensaje.

leo fernandez
El mensaje de retribuci&oacute;n de agradecimiento de Leonardo Fern&aacute;ndez a Pe&ntilde;arol

El mensaje de retribución de agradecimiento de Leonardo Fernández a Peñarol

En el mismo dice: "Gracias a todos por estar; sigámonos apoyándonos como siempre porque somos diferentes, somos Peñarol", comenzó escribiendo.

Y prosiguió: "Peleamos juntos hasta el final!!! No dejemos de confiar en los nuestros, hoy más que nunca, espalda con espalda, como sea, donde sea. Porque esto, esto es Peñarol!!!".

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