El mensaje de Leonardo Fernández a Peñarol, desde España, de este miércoles de tardecita: "Somos diferentes; espalda con espalda donde sea"

Leonardo Fernández , el jugador estrella de Peñarol el año pasado este martes fue intervenido quirúrgicamente en Madrid, España, de la rotura de los ligamentos cruzados de su rodilla derecha. El futbolista aprovechó en la tardecita uruguaya de este miércoles y retribuyó un mensaje que le envió el club.

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En esta misma jornada, el media punta aurinegro ya concurrió a la clínica, de la cual le habían dado el alta, para realizarse las primeras curaciones, y permanecerá 10 días en la capital española realizando fisioterapia, previo a lo que será su regreso a Uruguay.

El costo de la intervención quirúrgica, los pasajes y la estadía, corrieron por cuenta de Peñarol que abonó unos US$ 37.000 según informó una fuente del club a Referí.

El médico que tomó parte de la operación fue el Dr. Manuel Leyes una eminencia que ya intervino a Nahuel Herrera hace menos de un mes del hombro derecho, y que hizo lo propio con las rodillas de varias figuras de Real Madrid como Zinedine Zidane, Luka Modric, Jude Bellingham, Éder Militao, Thibaut Courtois, e incluso con Luis Suárez de su rodilla derecha.

Pese a todas las malas, la muy buena noticia que recibió este miércoles Diego Aguirre en Peñarol

Mirá cuánto pagó Peñarol por el costo total de la operación de la rotura de ligamentos de Leonardo Fernández

El mensaje de Leonardo Fernández a Peñarol

Leonardo Fernández aprovechó en la tardecita uruguaya de este miércoles para contestar en sus redes un mensaje de apoyo que había recibido de Peñarol.

"¡Fuerza, Leo! Estamos juntos", escribieron desde la institución carbonera.

El futbolista dejó pasar un rato y contestó el apoyo con un mensaje.

leo fernandez El mensaje de retribución de agradecimiento de Leonardo Fernández a Peñarol

En el mismo dice: "Gracias a todos por estar; sigámonos apoyándonos como siempre porque somos diferentes, somos Peñarol", comenzó escribiendo.

Y prosiguió: "Peleamos juntos hasta el final!!! No dejemos de confiar en los nuestros, hoy más que nunca, espalda con espalda, como sea, donde sea. Porque esto, esto es Peñarol!!!".