"Estoy muy emocionada": la medallista uruguaya Julia Paternain vuelve a correr este fin de semana en la Maratón de Londres, la que siempre soñó y de la que tiene un muy buen recuerdo con podio

La maratonista uruguaya Julia Paternain , recordada por su histórica medalla de bronce en el Mundial de atletismo de Tokio del año pasado en esa disciplina, volverá a la actividad este fin de semana en uno de sus principales desafíos de esta temporada 2026.

La fondista de 26 años estará en la línea de largada de la Maratón de Londres , la carrera que siempre ha soñado correr y que veía por TV cuando vivía en Inglaterra antes de emigrar a Estados Unidos.

“Sí, estoy muy emocionada”, dijo a Podium Athletics Podcast, al confirmar su presencia en la competencia y al destacar que era un sueño para ella.

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“Siento que me he mudado a Estados Unidos y, sabes, la gente habla de las maratones y es como, ‘oh, mi maratón en la lista de deseos’. Y ellos hablan de todos estos maratones diferentes en los Estados Unidos”, comentó. “Y yo, mi maratón en la lista de deseos, la que crecí viendo en la televisión, que crecí diciendo quiero estar ahí algún día, es el Maratón de Londres, porque fue con lo que crecí”.

Paternain tiene un muy buen recuerdo porque en 2017 hizo la mini maratón de Londres, que consistía en correr los últimos tres kilómetros por el trazado oficial y el día de la prueba. En el podcast se le mencionaron y repasaron que había hecho podio.

Third-placed Uruguay's athlete Julia Paternain celebrates with her bronze medal after competing in the women's marathon final during the World Athletics Championships in Tokyo on September 14, 2025. Kirill KUDRYAVTSEV / AFP Julia Paternain tras ganar el bronce en el Mundial de Tokio 2025 Foto: AFP

“Recuerdo que hice el mini maratón, los últimos 3 kilómetros del curso de maratón, y creo que fue mi primera carrera de calle. Puedo estar equivocada, pero estoy muy segura de que lo fue”, señaló.

“Y lo amé. Me gustó correr por las calles. Tuve un maravilloso maratón. Tuve un maravilloso tiempo. Y desde entonces, quise hacer la versión de maratón”, agregó la uruguaya, que cumplirá su sueño.

¿Cuándo se corre la Maratón de Londres?

La Maratón de Londres se correrá este domingo 26 de abril, en la madrugada uruguaya con diferentes horarios de largada, con un trazado de 42,195 km, en el que se esperan que haya 50.000 competidores.

Las marcas de Julia Paternain en maratón

Julia Paternain tiene el récord nacional femenino de maratón con el tiempo de 2:27:09 que hizo el 30 de marzo de 2025 en Rockland Lake State Park, Estados Unidos.

En el Mundial de atletismo de Tokio, el 14 de setiembre pasado, su marca fue de 2:27:33.

Esa fue su segunda maratón, por lo que este domingo en Londres tendrá su tercera experiencia en la distancia reina del atletismo, en un circuito conocido por ser plano y rápido en el que podría mejorar sus registros.