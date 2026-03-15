Julia Paternain disputó la media maratón de Nueva York: arrancó con parcial para récord nacional de 5k pero luego abandonó

La media maratón de Nueva York que se disputó este domingo marcó el retorno a las competencias para la uruguaya Julia Paternain luego de dos meses de intensos de entrenamientos en la ciudad donde está radicada, Flagstaff, en el estado de Arizona, Estados Unidos.

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Tras ganar la medalla de bronce de la maratón del Mundial de Tokio , Paternain se convirtió en un suceso mundial y desfiló por todos los sitios especializados de atletismo a nivel mundial para contar la increíble historia.

Referí fue el primer medio en informar su cambio de nacionalidad (había competido por Inglaterra) y la primera vez que compitió por Uruguay, el 20 de enero de 2025 .

La defensora del equipo McKirdy Trained volvió a las competencias el pasado 15 de enero cuando terminó en el cuarto puesto de los 10 kilómetros de Mesa, en una competencia disputada cuesta abajo en zona montañosa.

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Este domingo se paró en la línea de largada de los 21 kilómetros y 97 metros de la media maratón de Nueva York.

La uruguaya no completó la prueba.

Ganó la keniata Hellen Obiri con un tiempo de 1.06.33, segunda fue su compatriota Sharon Lokedi con 1.07.10 y tercera la británica Megan Keith con 1.07.13.

Según la web oficial del evento, la uruguaya nacida en México llegó a los 5 kilómetros con un tiempo de 16.49 a un ritmo de 5'25'' y completó los 10 k iniciales con 34.13 con un promedio de 5'35''. Después se registró su abandono tras un ritmo medio de 5'31'' para el tramo recorrido.

El 19 de enero del año pasado, Paternain disputó a media maratón, en Houston, logrando el récord nacional con un tiempo de 1.12.01.

En los recorridos parciales de 5k, 10k y 20k, Paternain también batió los récords nacionales de competencias callejeras en esa misma prueba de Houston.

Su parcial de 5k de este domingo fue mejo al récord nacional que registró el año pasado (16.53, no así el de 10 k que fue 33.34). Sin embargo, para que esa marcas fuera validable como récord nacionale, Paternain debió completar la prueba, cosa que no logró este domingo.

Con 33.34, hizo marca de récord en 10K, mejorando los 35.44 de María Pía Fernández del 2020.

Su mejor marca personal en media maratón es de 1.10.16, lograda en noviembre de 2024 en Indianápolis, cuando aún tenía nacionalidad inglesa.