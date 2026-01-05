Héroes y hazañas: mirá la radiografía completa del deporte uruguayo en 2025

Julia Paternain tras ganar el bronce en el Mundial de Tokio 2025

Un nuevo año se fue y con él, muchos deportes mostraron a lo largo de toda la temporada varias marcas nuevas y récords de los distintos deportistas uruguayos. Este 2025 que terminó, tuvo de todo con muchas alegrías y algunas performances de las que se esperaba más. Aquí repasamos el anuario 2025 del deporte en Uruguay.

Suscribite por USD 3,45 al mes

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

Peñarol le ofreció a Toluca US$ 6,3 millones por el 80% de la ficha de Leonardo Fernández igualando la oferta de River Plate argentino, y el club mexicano la aceptó.

Valentín Soca y Daiana Ocampo ganaron la corrida San Fernando.

Cibao La Pampa ganó el Abierto de polo del Uruguay.

PEÑAROL Más allá del deseo el jugador de quedarse, la razón por la que Matías Arezo no comenzará la pretemporada con Peñarol este martes

LA PARTE TRISTE DEL AÑO

LA PARTE TRISTE DEL AÑO El último adiós: 29 personalidades del deporte uruguayo y 10 leyendas mundiales que se volvieron eternas en 2025

El Kódigo ganó el Gran Premio Ramírez.

_INE1941_1.webp Osvaldo Borchi Camilo dos Santos

Tras 10 años como entrenador de la selección uruguaya de remo, Osvaldo Borchi cerró su ciclo.

Los Teros 7s le ganaron a Fiji y Nueva Zelanda, aunque luego terminaron octavos en el Seven de Perth del Circuito Mundial.

20250126 Diego Polenta y Sebastián Coates Nacional Peñarol Supercopa Uruguaya 2025. Foto Inés Guimaraens (10).jpeg Diego Polenta y Sebastián Coates Foto: Inés Guimaraens

Nacional campeón de la Supercopa Uruguaya.

La Comisión de Apelaciones de Conmebol votó en contra de Peñarol que había apelado la sanción de jugar sin público sus tres partidos de local en su grupo en la Copa Libertadores.

El árbitro Diego Dunajec, quien se encargó del VAR en el clásico de la Supercopa Uruguaya, fue amenazado de muerte e hizo la denuncia penal.

Neymar se fue de Al-Hilal tras solo siete partidos en más de un año de contrato, y volvió a Santos de Brasil.

Febrero

Por primera vez desde 2005, la selección uruguaya sub 20 quedó eliminada del Mundial. Brasil campeón del Sudamericano.

Defensor Sporting nuevamente eliminado en la fase 1 de la Copa Libertadores.

Alexander Barboza consigue la nacionalidad uruguaya y esperaba poder ser citado para la selección de Marcelo Bielsa, algo que no aconteció.

Por primera vez en 78 fechas, Nacional superó a Peñarol en la Tabla Anual del Campeonato Uruguayo, tras la cuarta etapa del Torneo Apertura. Fueron 26 meses.

La Liga Uruguaya de Fútbol Profesional (Lufpro) no logró la mayoría de los votos en la AUF para establecerse plenamente y el TAS rechazó sus medidas cautelares contra la Asociación.

20250228 Gastón Martirena Racing campeón Recopa Sudamericana 2025 ante Botafogo. Foto AFP (1).jpg Gastón Martirena Foto: Mauro Pimentel / AFP

Racing de Avellaneda campeón de la Recopa Sudamericana.

Marzo

Ignacio Maldonado ganó Rutas de América.

Fútbol playa Peñarol.jpg @futbolplayaauf

Peñarol campeón del Torneo Apertura de fútbol playa femenino.

Trouville descendió de la Liga Uruguaya de Básquetbol luego de 28 años en Primera.

La Mutual suspendió la segunda fecha del Campeonato Uruguayo de Segunda división profesional porque tres canchas no estaban en las mejores condiciones.

Eduardo Darias de Peñarol se rompió los ligamentos cruzados de su rodilla derecha.

20250311 Alejandro Pereda. Asumen las nuevas autoridades de la Secretaría Nacional del Deporte Alejandro Pereda Foto: Inés Guimaraens

Alejandro Pereda fue designado como nuevo secretario nacional del Deporte.

Kirsty Coventry fue electa como nueva presidenta del Comité Olímpico Internacional.

Felipe Klüver fue oro en el single ligero del Sudamericano de remo.

20250325 Leandro Salvagno, Esteban Sosa, Martín Zócalo y Felipe Kluver Sudamericano de remo 2025, Asunción (5).jpeg Leandro Salvagno, Esteban Sosa, Martín Zócalo y Felipe Kluver

Leandro Salvagno, Martín Zócalo, Luciano García y Felipe Klüver fueron oto en el cuádruple par en el Sudamericano de remo.

Marcos Sarraute y Martín Zócalo fueron plata en dos remos largos sin timonel en el Sudamericano de remo.

Luciano García fue bronce en single abierto en el Sudamericano de remo.

Marcos Sarraute y Martín Zócalo fueron bronce en el doble par abierto en el Sudamericano de remo.

Pedro Lezcano fue bronce en en single adaptado PR1 en el Sudamericano de remo.

Genaro Melogno, Agustín Jalma, Facundo Castro e Ignacio Jorcín fueron bronce en el cuádruple par junior en el Sudamericano de remo.

Genaro Melogrno y Agustín Jalma fueron bronce en el doble par junior en el Sudamericano de remo.

Eduardo Zaidensztat amenazó a Juan Pedro Damiani.

20250322 Martín Lasarte, técnico de Nacional Martín Lasarte en Nacional FOTO: L. Carreño

Nacional despidió a Martín Lasarte como entrenador.

Diego Aranda estableció el récord nacional absoluto y el récord sudamericano juvenil B en 50 m libre de natación.

20250331 Julieta Mautone campeona sudamericana de tiro pistola de aire 10 metros en Buenos Aires Julieta Mautone

Julieta Mautone fue oro en pistola de aire 10 metros en el Sudamericano de tiro.

Abril

Pablo Peirano es nuevo técnico de Nacional.

Diego Polenta.jfif Diego Polenta y el homenaje a Juan Izquierdo

Diego Polenta se retiró del fútbol.

000-33zw4nb-jpg..webp Manuela Rotundo Martín Bernetti / AFP

Manuela Rotundo batió el récord nacional de jabalina y clasificó al Mundial de Tokio. Con esa marca, hubiera sido medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Por quinta vez consecutiva, la selección uruguaya sub 17 de fútbol quedó eliminada del Mundial. Clasificaban siete de 10 combinados en el Sudamericano.

Brasil campeón del Campeonato Sudamericano sub 17 de fútbol.

20250413 El seleccionado de San José festejó el título tras haber ganado la Copa Nacional de Selecciones de OFI ante Lavalleja El seleccionado de San José festejó el título tras haber ganado la Copa Nacional de Selecciones de OFI ante Lavalleja FOTO: @sanjosegobierno

San José campeón de la Copa Nacional de Selecciones de OFI.

Nacional campeón femenino del Torneo Clausura de fútbol playa.

María Pía Fernández fue plata en los 1.500 m en el Sudamericano de atletismo.

1699138091133.webp Déborah Rodríguez

Déborah Rodríguez fue oro en los 800 m en el Sudamericano de atletismo.

Emiliano Lasa fue oro en salto largo en el Sudamericano de atletismo.

Sebastián Daners fue bronce en salto alto en el Sudamericano de atletismo.

Terremoto campeón uruguayo de fútbol playa masculino.

Mayo

Nacional campeón femenino del Campeonato Uruguayo de fútbol playa.

Tacuarembó campeón del Torneo Competencia de la Segunda división profesional.

20250511 Albion festejó con la copa el Mundial de fútbol de salón que ganó en Colombia Albion festejó con la copa el Mundial de fútbol de salón que ganó en Colombia

Albion campeón del Mundial de Clubes de futsal.

20250517 Las jugadoras de Layva celebran el título de la Copa Libertadores de América femenina de handball Las jugadoras de Layva celebran el título de la Copa Libertadores de América femenina de handball FOTO: COSCABAL-Germán Páez

Layva campeón de la Copa Libertadores femenina de handball.

Liverpool campeón del Torneo Apertura.

20250521 Rodrigo Bentancur, con la bandera uruguaya, celebra con sus compañeros de Tottenham Hotspur el título de la Europa League Rodrigo Bentancur, con la bandera uruguaya, celebra con sus compañeros de Tottenham Hotspur el título de la Europa League

Tottenham Hotspur campeón de la Europa League.

Cerro estuvo a punto de no empezar el Torneo Intermedio por deudas; tras pedir tres prórrogas, consiguió los US$ 280.000 que debía y pudo jugar y no perder la categoría.

Carlo Ancelotti asumió como nuevo técnico de la selección de Brasil.

Luis Suárez y Lionel Messi anunciaron que inscribirán al club Deportivo LSM en la Divisional D del fútbol uruguayo.

Chelsea campeón de la Conference League.

Nacional queda eliminado de la Copa Libertadores y de la Sudamericana.

Luis Suárez llegó a los 1.000 partidos oficiales.

Paris Saint-Germain's Spanish headcoach Luis Enrique lifts the trophy with his players as he celebrates winning the UEFA Champions League final football match between Paris Saint-Germain (PSG) and Inter Milan in Munich, southern Germany, on May 31, 2025. El festejo de Luis Enrique AFP

Paris Saint-Germain campeón de la Champions League.

Nacional campeón de la Liga Uruguaya de Básquetbol.

Junio

peñarol libertadores futsal Peñarol fue campeón de la Copa Libertadores de futsal 2025

Peñarol campeón de la Copa Libertadores de futsal.

Portugal campeón de la Nations League.

Peñarol Rugby campeón Peñarol Rugby campeón Gaspafotos-Super Rugby Américas

Peñarol campeón del Súper Rugby Américas.

Oklahoma City Thunder campeón de la NBA.

Nicolás Lodeiro volvió a Nacional.

20250628 LUCERNE (Switzerland), 28/06/2025.- Gold medalist Felipe Kluver Ferreira of Uruguay celebrates his victory during the award ceremony for the Lightweight Men's Single Sculls Final A on the second day of the 2025 World Rowing Cup at Rotsee in Lucer Felipe Kluver Foto: EFE/EPA/Philipp Schmidli

Felipe Klüver fue oro en single ligero en el Mundial de remo de Italia.

Julio

Tras varias reuniones entre ambas partes, la AUF no aceptó la propuesta económica de Tenfield para renovar los derechos de TV del fútbol uruguayo y se recurrirá a licitación.

Peñarol campeón del Torneo Intermedio.

20250713 FOC - SOC - SPO - CHELSEA - FC - V - PARIS - SAINT - GERMAIN: - FINAL - FIFA - CLUB Chelsea's English defender #24 Reece James lifts the trophy with teammates during the award ceremony for the FIFA Club World Cup 2025 Champions, following the fin Chelsea campeón del Mundial de Clubes Foto: Franck Fife / AFP

Chelsea campeón del Mundial de Clubes.

La Comisión Disciplinaria de la AUF sancionó a Nacional con 4 cierres de cancha y la quita de 3 puntos en el Torneo Clausura, y a Peñarol con 2 cierres de cancha, por los incidentes en el clásico del Torneo Intermedio.

Agosto

20250803 Las Cimarronas Chile Uruguay Copa América hockey sobre césped Las Cimarronas fueron bronce

Las Cimarronas fueron bronce en la Copa Panamericana.

Uruguay fue cuarto en la Copa América femenina de fútbol y clasificó a los Juegos Panamericanos 2027.

20250803 Universitario de Salto, final revancha Copa Nacional de Clubes de OFI. Foto: @copadeclubesOFI Universitario de Salto Foto: @copadeclubesOFI

Universitario de Salto campeón de la Copa Nacional de Clubes Campeones de OFI.

Peñarol campeón del Torneo Clasificatorio de fútbol sala femenino.

Darwin Núñez firmó con Al-Hilal de Arabia Saudita.

Cloe Callorda fue bronce en single abierto en los Juegos Panamericanos Junior de remo.

Paysandú FC campeón del Torneo Apertura de la Divisional C.

Angelina Solari fue bronce en los 100 m libre de natación en los Juegos Panamericanos Junior.

20250813 Luciano García medalla de oro, remo single Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025. Foto: COU Luciano García Foto: COU

Luciano García fue oro en single abierto en los Juegos Panamericanos Junior.

Pese a vencer previamente a Estados Unidos, Uruguay fue séptimo en la AmeriCup de básquetbol.

20250831 Luis Suárez escupió a un integrante del cuerpo técnico de Seattle Sounders tras perder con Inter Miami la final de la Leagues Cup Luis Suárez escupió a un integrante del cuerpo técnico de Seattle Sounders tras perder con Inter Miami la final de la Leagues Cup

Luis Suárez salivó a un funcionario de Seattle Sounders tras perder la final de la Leagues Cup.

Setiembre

La selección uruguaya clasificó al Mundial 2026 tras Uruguay vs Perú por Eliminatorias 3 Uruguay festejó la clasificación al Mundial de 2026 FOTO: AFP

Uruguay clasificó al Mundial 2026 de fútbol.

Luis Suárez fue suspendido por seis partidos por su salivazo a un funcionario de Seattle Sounders en la final de la Leagues Cup, y otros tres por parte de la MLS.

Los Teros clasificaron al Mundial 2027.

20250913 ATHLETICS - WORLD - 2025 Namibia's athlete Alina Armas (L), Uruguay's athlete Julia Paternain (C) and Uganda's athlete Stella Chesang compete in the women's marathon final during the World Athletics Championships in Tokyo on September 14, 2025. J Julia Paternain y Stella Chesang Foto: Jewel Samad / AFP

Julia Paternain fue bronce en la maratón del Mundial de atletismo de Tokio.

Atenas y Larrañaga ascendieron a la Liga Uruguaya de Básquetbol. Larrañaga fue campeón de la Liga de Ascenso.

Paysandú FC campeón de la Divisional C.

Se votó el pliego de los derechos de televisión del fútbol uruguayo para los próximos cuatro años.

Shanghai (China), 27/09/2025.- Uruguayan rower Felipe Kluver Ferreira celebrates after winning gold in the Lightweight Men's Single Sculls Final A at the World Rowing Championships 2025 in Shanghai, China, 27 September 2025. EFE/EPA/ALEX PLAVEVSKI Felipe Klüver hizo historia en Shanghai Foto: EFE

Felipe Klüver campeón mundial en single ligero del Mundial de remo de Shanghái.

Bruno Cetraro fue sexto en single abierto en el Mundial de remo de Shanghái.

Peñarol campeón uruguayo de fútbol sala femenino por octava vez consecutiva.

Huracán FC ascendió a la Segunda división profesional.

Octubre

Luis Suárez llegó a los 600 goles en su carrera.

Lionel Messi renovó contrato con Inter Miami hasta diciembre de 2028.

Bruno Cetraro Bruno Cetraro a la final del Mundial de Shanghai 2025

Bruno Cetraro fue elegido por la World Rowing como el remero del mes de setiembre.

Rampla Juniors descendió a la Divisional C por primera vez en su historia.

Albion campeón de la Segunda división profesional.

Central Español ascendió a Primera división.

20251028 Jadson Viera junto a Flavio Perchman y Ricardo Vairo en la presentación como técnico de Nacional Jadson Viera junto a Flavio Perchman y Ricardo Vairo en la presentación como técnico de Nacional FOTO: Leonardo Carreño/Foco.Uy

Jadson Viera fue elegido técnico de Nacional tras el despido de Pablo Peirano.

Peñarol campeón de la Copa AUF Uruguay.

Noviembre

Peñarol campeón del Torneo Clausura.

20251102 Scuola Italiana campeón Federal 2025 handball balonmano mujeres femenino Foto: @lucia.perezfotografia y @fuhandball Scuola Italiana campeón Foto: @lucia.perezfotografia y @fuhandball

Scuola Italiana campeón del Federal de handball femenino.

20251109 Banco República campeón de la Liga Uruguaya de Vóleibol 2025. Foto: @biguaonline Banco República campeón Foto: @biguaonline

Banco República campeón de la Liga Uruguaya de Vóleibol femenino.

Nacional campeón uruguayo del fútbol femenino.

Old Boys campeón uruguayo de rugby Old Boys campeón uruguayo de rugby 2025 Enzo Santos-Foco

Old Boys campeón uruguayo de rugby.

Carrasco Polo campeón uruguayo de hockey sobre césped femenino.

Sayago campeón de la Divisional Tercera de Ascenso.

Uruguay perdió 5-1 con Estados Unidos en un amistoso.

20251109 Lagomar campeón de la Liga Uruguaya de vóleibol 2025 en la rama masculina Lagomar campeón de la Liga Uruguaya de Vóleibol masculino 2025

Lagomar campeón de la Liga Uruguaya de Vóleibol masculino.

20251124 Santiago Medina festeja el título de Deportivo LSM y el ascenso a la Divisional C Santiago Medina festeja el título de Deportivo LSM y el ascenso a la Divisional C

Deportivo LSM campeón de la Divisional D.

Deportivo Maldonado ascendió a Primera división.

Lanús campeón de la Copa Sudamericana.

Nacional vs Peñarol segunda final de la Liga AUF Uruguaya en el Gran Parque Central Nacional campeón 4 Nacional campeón de la Liga AUF Uruguaya 2025

Nacional campeón de la Liga AUF Uruguaya.

Diciembre

20251130 Biguá campeón nacional de natación en pileta larga en el Campus de Maldonado Biguá campeón

Biguá campeón nacional de natación.

Julieta Mautone fue sexta en pistola de aire 10 metros en el Mundial de tiro.

Abel "La Joya" Hernández, jugador de Liverpool Football Club sosteniendo su premio de Fútbolx100 Abel "La Joya" Hernández, jugador de Liverpool Football Club sosteniendo su premio a "Mejor jugador de la liga AUF 2025" de Fútbol x 100 Joaquín Ormando

Abel Hernández fue elegido el Mejor Jugador de Fútbolx100 de Referí.

20250426 Thomas Silva Campeonato Panamericano de ciclismo en ruta en Punta del Este. Foto: @fedciclistauy Thomas Silva Foto: @fedciclistauy

Thomas Silva firmó contrato con el equipo Astana de ciclismo.

20251214 Nicolás Ordoqui levanta la Copa de un histórico septenio para Peñarol en fútbol sala final 3-2 a Nacional. Foto: @AUFfutbolsala Nicolás Ordoqui de Peñarol fútbol sala, levanta la copa de campeón uruguayo por séptima vez Foto: @AUFfutbolsala

Peñarol campeón uruguayo de fútbol sala por séptima vez consecutiva.

AUF informó el fin de la licitación por los derechos de TV del fútbol uruguayo: Dsports se quedó con el cable, Tenfield con streaming y producción audiovisual, Team Click con los derechos para el mercado internacional, Mediapro con el mercado de apuestas y Telecom/GMC/Conosur con las competencias amateurs.

Mauricio Moreira anunció su retiro sorpresivo del ciclismo con 30 años.

PSG's players celebrate on the podium after winning the 2025 FIFA Intercontinental Cup final football match between Paris Saint-Germain (PSG) and CR Flamengo at the Ahmad bin Ali Stadium in Al-Rayyan on the outskirts of Doha on December 17, 2025. (Photo b Paris Saint-Germain ganó la Copa Intercontinental 2025 Foto: AFP

Paris Saint-Germain campeón de la Copa Intercontinental.