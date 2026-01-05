Héroes y hazañas: mirá la radiografía completa del deporte uruguayo en 2025

Un nuevo año se fue y con él, muchos deportes mostraron a lo largo de toda la temporada varias marcas nuevas y récords de los distintos deportistas uruguayos. Este 2025 que terminó, tuvo de todo con muchas alegrías y algunas performances de las que se esperaba más. Aquí repasamos el anuario 2025 del deporte en Uruguay.
Enero
Peñarol le ofreció a Toluca US$ 6,3 millones por el 80% de la ficha de Leonardo Fernández igualando la oferta de River Plate argentino, y el club mexicano la aceptó.
Valentín Soca y Daiana Ocampo ganaron la corrida San Fernando.
Cibao La Pampa ganó el Abierto de polo del Uruguay.
Tras 10 años como entrenador de la selección uruguaya de remo, Osvaldo Borchi cerró su ciclo.
Los Teros 7s le ganaron a Fiji y Nueva Zelanda, aunque luego terminaron octavos en el Seven de Perth del Circuito Mundial.
Nacional campeón de la Supercopa Uruguaya.
La Comisión de Apelaciones de Conmebol votó en contra de Peñarol que había apelado la sanción de jugar sin público sus tres partidos de local en su grupo en la Copa Libertadores.
El árbitro Diego Dunajec, quien se encargó del VAR en el clásico de la Supercopa Uruguaya, fue amenazado de muerte e hizo la denuncia penal.
Neymar se fue de Al-Hilal tras solo siete partidos en más de un año de contrato, y volvió a Santos de Brasil.
Febrero
Por primera vez desde 2005, la selección uruguaya sub 20 quedó eliminada del Mundial. Brasil campeón del Sudamericano.
Defensor Sporting nuevamente eliminado en la fase 1 de la Copa Libertadores.
Alexander Barboza consigue la nacionalidad uruguaya y esperaba poder ser citado para la selección de Marcelo Bielsa, algo que no aconteció.
Por primera vez en 78 fechas, Nacional superó a Peñarol en la Tabla Anual del Campeonato Uruguayo, tras la cuarta etapa del Torneo Apertura. Fueron 26 meses.
La Liga Uruguaya de Fútbol Profesional (Lufpro) no logró la mayoría de los votos en la AUF para establecerse plenamente y el TAS rechazó sus medidas cautelares contra la Asociación.
Racing de Avellaneda campeón de la Recopa Sudamericana.
Marzo
Ignacio Maldonado ganó Rutas de América.
Peñarol campeón del Torneo Apertura de fútbol playa femenino.
Trouville descendió de la Liga Uruguaya de Básquetbol luego de 28 años en Primera.
La Mutual suspendió la segunda fecha del Campeonato Uruguayo de Segunda división profesional porque tres canchas no estaban en las mejores condiciones.
Eduardo Darias de Peñarol se rompió los ligamentos cruzados de su rodilla derecha.
Alejandro Pereda fue designado como nuevo secretario nacional del Deporte.
Kirsty Coventry fue electa como nueva presidenta del Comité Olímpico Internacional.
Felipe Klüver fue oro en el single ligero del Sudamericano de remo.
Leandro Salvagno, Martín Zócalo, Luciano García y Felipe Klüver fueron oto en el cuádruple par en el Sudamericano de remo.
Marcos Sarraute y Martín Zócalo fueron plata en dos remos largos sin timonel en el Sudamericano de remo.
Luciano García fue bronce en single abierto en el Sudamericano de remo.
Marcos Sarraute y Martín Zócalo fueron bronce en el doble par abierto en el Sudamericano de remo.
Pedro Lezcano fue bronce en en single adaptado PR1 en el Sudamericano de remo.
Genaro Melogno, Agustín Jalma, Facundo Castro e Ignacio Jorcín fueron bronce en el cuádruple par junior en el Sudamericano de remo.
Genaro Melogrno y Agustín Jalma fueron bronce en el doble par junior en el Sudamericano de remo.
Eduardo Zaidensztat amenazó a Juan Pedro Damiani.
Nacional despidió a Martín Lasarte como entrenador.
Diego Aranda estableció el récord nacional absoluto y el récord sudamericano juvenil B en 50 m libre de natación.
Julieta Mautone fue oro en pistola de aire 10 metros en el Sudamericano de tiro.
Abril
Pablo Peirano es nuevo técnico de Nacional.
Diego Polenta se retiró del fútbol.
Manuela Rotundo batió el récord nacional de jabalina y clasificó al Mundial de Tokio. Con esa marca, hubiera sido medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024.
Por quinta vez consecutiva, la selección uruguaya sub 17 de fútbol quedó eliminada del Mundial. Clasificaban siete de 10 combinados en el Sudamericano.
Brasil campeón del Campeonato Sudamericano sub 17 de fútbol.
San José campeón de la Copa Nacional de Selecciones de OFI.
Nacional campeón femenino del Torneo Clausura de fútbol playa.
María Pía Fernández fue plata en los 1.500 m en el Sudamericano de atletismo.
Déborah Rodríguez fue oro en los 800 m en el Sudamericano de atletismo.
Emiliano Lasa fue oro en salto largo en el Sudamericano de atletismo.
Sebastián Daners fue bronce en salto alto en el Sudamericano de atletismo.
Terremoto campeón uruguayo de fútbol playa masculino.
Mayo
Nacional campeón femenino del Campeonato Uruguayo de fútbol playa.
Tacuarembó campeón del Torneo Competencia de la Segunda división profesional.
Albion campeón del Mundial de Clubes de futsal.
Layva campeón de la Copa Libertadores femenina de handball.
Liverpool campeón del Torneo Apertura.
Tottenham Hotspur campeón de la Europa League.
Cerro estuvo a punto de no empezar el Torneo Intermedio por deudas; tras pedir tres prórrogas, consiguió los US$ 280.000 que debía y pudo jugar y no perder la categoría.
Carlo Ancelotti asumió como nuevo técnico de la selección de Brasil.
Luis Suárez y Lionel Messi anunciaron que inscribirán al club Deportivo LSM en la Divisional D del fútbol uruguayo.
Chelsea campeón de la Conference League.
Nacional queda eliminado de la Copa Libertadores y de la Sudamericana.
Luis Suárez llegó a los 1.000 partidos oficiales.
Paris Saint-Germain campeón de la Champions League.
Nacional campeón de la Liga Uruguaya de Básquetbol.
Junio
Peñarol campeón de la Copa Libertadores de futsal.
Portugal campeón de la Nations League.
Peñarol campeón del Súper Rugby Américas.
Oklahoma City Thunder campeón de la NBA.
Nicolás Lodeiro volvió a Nacional.
Felipe Klüver fue oro en single ligero en el Mundial de remo de Italia.
Julio
Tras varias reuniones entre ambas partes, la AUF no aceptó la propuesta económica de Tenfield para renovar los derechos de TV del fútbol uruguayo y se recurrirá a licitación.
Peñarol campeón del Torneo Intermedio.
Chelsea campeón del Mundial de Clubes.
La Comisión Disciplinaria de la AUF sancionó a Nacional con 4 cierres de cancha y la quita de 3 puntos en el Torneo Clausura, y a Peñarol con 2 cierres de cancha, por los incidentes en el clásico del Torneo Intermedio.
Agosto
Las Cimarronas fueron bronce en la Copa Panamericana.
Uruguay fue cuarto en la Copa América femenina de fútbol y clasificó a los Juegos Panamericanos 2027.
Universitario de Salto campeón de la Copa Nacional de Clubes Campeones de OFI.
Peñarol campeón del Torneo Clasificatorio de fútbol sala femenino.
Darwin Núñez firmó con Al-Hilal de Arabia Saudita.
Cloe Callorda fue bronce en single abierto en los Juegos Panamericanos Junior de remo.
Paysandú FC campeón del Torneo Apertura de la Divisional C.
Angelina Solari fue bronce en los 100 m libre de natación en los Juegos Panamericanos Junior.
Luciano García fue oro en single abierto en los Juegos Panamericanos Junior.
Pese a vencer previamente a Estados Unidos, Uruguay fue séptimo en la AmeriCup de básquetbol.
Luis Suárez salivó a un funcionario de Seattle Sounders tras perder la final de la Leagues Cup.
Setiembre
Uruguay clasificó al Mundial 2026 de fútbol.
Luis Suárez fue suspendido por seis partidos por su salivazo a un funcionario de Seattle Sounders en la final de la Leagues Cup, y otros tres por parte de la MLS.
Los Teros clasificaron al Mundial 2027.
Julia Paternain fue bronce en la maratón del Mundial de atletismo de Tokio.
Atenas y Larrañaga ascendieron a la Liga Uruguaya de Básquetbol. Larrañaga fue campeón de la Liga de Ascenso.
Paysandú FC campeón de la Divisional C.
Se votó el pliego de los derechos de televisión del fútbol uruguayo para los próximos cuatro años.
Felipe Klüver campeón mundial en single ligero del Mundial de remo de Shanghái.
Bruno Cetraro fue sexto en single abierto en el Mundial de remo de Shanghái.
Peñarol campeón uruguayo de fútbol sala femenino por octava vez consecutiva.
Huracán FC ascendió a la Segunda división profesional.
Octubre
Luis Suárez llegó a los 600 goles en su carrera.
Lionel Messi renovó contrato con Inter Miami hasta diciembre de 2028.
Bruno Cetraro fue elegido por la World Rowing como el remero del mes de setiembre.
Rampla Juniors descendió a la Divisional C por primera vez en su historia.
Albion campeón de la Segunda división profesional.
Central Español ascendió a Primera división.
Jadson Viera fue elegido técnico de Nacional tras el despido de Pablo Peirano.
Peñarol campeón de la Copa AUF Uruguay.
Noviembre
Peñarol campeón del Torneo Clausura.
Scuola Italiana campeón del Federal de handball femenino.
Banco República campeón de la Liga Uruguaya de Vóleibol femenino.
Nacional campeón uruguayo del fútbol femenino.
Old Boys campeón uruguayo de rugby.
Carrasco Polo campeón uruguayo de hockey sobre césped femenino.
Sayago campeón de la Divisional Tercera de Ascenso.
Uruguay perdió 5-1 con Estados Unidos en un amistoso.
Lagomar campeón de la Liga Uruguaya de Vóleibol masculino.
Deportivo LSM campeón de la Divisional D.
Deportivo Maldonado ascendió a Primera división.
Lanús campeón de la Copa Sudamericana.
Nacional campeón de la Liga AUF Uruguaya.
Diciembre
Biguá campeón nacional de natación.
Julieta Mautone fue sexta en pistola de aire 10 metros en el Mundial de tiro.
Abel Hernández fue elegido el Mejor Jugador de Fútbolx100 de Referí.
Thomas Silva firmó contrato con el equipo Astana de ciclismo.
Peñarol campeón uruguayo de fútbol sala por séptima vez consecutiva.
AUF informó el fin de la licitación por los derechos de TV del fútbol uruguayo: Dsports se quedó con el cable, Tenfield con streaming y producción audiovisual, Team Click con los derechos para el mercado internacional, Mediapro con el mercado de apuestas y Telecom/GMC/Conosur con las competencias amateurs.
Mauricio Moreira anunció su retiro sorpresivo del ciclismo con 30 años.
Paris Saint-Germain campeón de la Copa Intercontinental.