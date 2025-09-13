Para la mejor historia del deporte uruguayo: por primera vez, una atleta, Julia Paternain, ganó una medalla en un Mundial de atletismo; mirá el video

La atleta uruguaya Julia Paternain entró en la mejor historia del deporte de este país al conseguir la medalla de bronce en la maratón femenina, lo que es algo realmente histórico, ya que nunca Uruguay o un atleta de este país, había obtenido una presea en un Mundial de altetismo a nivel de mayores.
A su vez, se trataba de su debut mundial y obviamente, la primera participación representando a Uruguay.
Entró en la mejor historia del deporte uruguayo
En su primera carrera corriendo por Uruguay en enero de este año, bajó cuatro récords.
La corredora de 25 años es nacida en México, hija de padres uruguayos y radicada en Estados Unidos, y recientemente World Athletics la habilitó para competir como representante de Uruguay.
Fue ella quien eligió correr por Uruguay.
Julia Paternain llegó en tercer lugar de la maratón femenina estampando un tiempo de 2 horas 27 minutos y 23 segundos en el Mundial de atletismo de Tokio este domingo japonés y aún, sábado uruguayo.
La ganadora fue Peres Jepchirchir de Kenia con un tiempo de 2 horas 24 minutos y 43 segundos, mientras que la plata la obtuvo Tigst Assefa, de Etiopía con 2 horas 24 minutos y 45 segundos.
Tigst Assefa de Etiopía fue medalla de plata, Peres Jepchirchir de Kenia en el medio con el oro, y Julia Paternain de Uruguay con el bronce en la prueba de maratón femenina en el Mundial de atletismo de Tokio 2025
FOTO: AFP
Al llegar a la meta, miraba para todos lados, pensando en que no podía ser real lo que vivía.
Se tomó la camiseta celeste y comenzó a gritar "¡Uruguay, nomá!" y "¡Vamos, Uruguay!".