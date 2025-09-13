Dólar
Compra 38,95 Venta 41,45

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
16°C
cielo claro
Lunes:
Mín  14°
Máx  16°

Siguenos en:

/ Nacional / PRESUPUESTO

"Expone al país a litigios": presidente de Zonamérica dice que el Impuesto Mínimo Global "viola" la ley de Zonas Francas

Orlando Dovat cuestionó el Impuesto Mínimo Complementario Doméstico (IMCD) que crea la Ley de Presupuesto

13 de septiembre 2025 - 20:40hs
Orlando Dovat, presidente de Zonamerica
Orlando Dovat, presidente de Zonamerica Inés Guimaraens

El presidente de Zonamérica, Orlando Dovat, dijo que el Impuesto Mínimo Complementario Doméstico (IMCD), que crea la Ley de Presupuesto "viola" principios de la ley de Zonas Francas y "expone al país a litigios y pérdida de confianza".

"El Régimen de Zonas Francas está protegido por la Ley 15.921", señaló Dovat en referencia a la normativa que se creó a finales de los ochenta.

Según el presidente de la primera zona franca de Montevideo, el impuesto planteado viola el artículo 19 de la citada ley y también el artículo 25.

Más noticias
Álvaro Delgado en la Rural del Prado 2025
RURAL DEL PRADO

Delgado afirmó que "la garantía" de Fratti en el Ministerio de Ganadería "termina siendo" Oddone

Alfredo Fratti, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca
MINISTRO

"No me voy a hacer el distraído": Fratti respondió a las críticas a su gestión en la Rural del Prado 2025

El primer artículo dice que los usuarios de una Zona Franca "están exentos de todo tributo nacional, creado o a crearse, incluso aquellos en que por ley se requiera exoneración específica, respecto de las actividades que desarrollen en la misma, siempre que estas se realicen en el marco de la presente ley".

El segundo dice que "El Estado, bajo responsabilidad de daños y perjuicios, asegura al usuario, durante la vigencia de su contrato, las exoneraciones tributarias, beneficios y derechos que esta ley le acuerda".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/odovat/status/1966976376528876026&partner=&hide_thread=false

A criterio de Dovat, este impuesto "amenaza la inversión, el empleo y la seguridad jurídica que distinguen a Uruguay en el mundo".

El fundador y presidente de Zonamérica subrayó que las Zonas Francas generan el 6,6% del Producto Bruto Interno (PBI) y el 34% de las exportaciones, además de 66 mil empleos.

Señaló que, en América Latina, solo Brasil aplicó el impuesto que está creando Uruguay. "Uruguay no debe adelantarse y perder competitividad frente a sus rivales regionales", sostuvo.

Finalmente, afirmó que el impuesto "no es obligatorio" para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y que es "inoportuno e inconveniente".

La mención a la OCDE se debe a que este impuesto, junto a otras medidas incluidas en el proyecto de ley de Presupuesto, busca adaptar a Uruguay a tendencias globales, además de localizar el pago de impuestos en Uruguay que se están pagando en el exterior.

En la línea del Impuesto Mínimo Global creado por esta organización internacional, el IMCD uruguayo gravará a las multinacionales que facturan más de US$ 750 millones anuales: deberán pagar 15% de impuestos.

A las empresas que estén por encima de esa cifra en facturación anual y que paguen una tasa efectiva por debajo del 15%, se les aplicará el IMCD para llegar a ese porcentaje.

El proyecto de ley de Presupuesto fue enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento el 31 de agosto: el Legislativo trabajará en él hasta fin de año.

Temas:

Ley de Presupuesto Zonamerica Zonas Francas

Seguí leyendo

Las más leídas

La ciclovía en 18 de Julio
TRANSPORTE

Transporte público: con reparos al plan del gobierno, Bergara propuso que el túnel para ómnibus en 18 de Julio sea a partir de Ejido

Los jugadores de Peñarol y Diego Aguirre se retiraron con cabeza gacha tras no poder ganarle a Liverpool por el Torneo Clausura
CLAUSURA

Liverpool 2-2 Peñarol: tras un enorme partido de fútbol, pudo pasar de todo y el equipo de Diego Aguirre casi pierde por el Torneo Clausura

Federico Valverde con Real Madrid
ESPAÑA

Sorpresa: mirá por qué Federico Valverde pasó de ser capitán en los tres partidos anteriores de Real Madrid, a estar en el banco de suplentes en el triunfo 2-1 ante Real Sociedad por LaLiga de España

Martín Rea de Liverpool le hace falta a Leonardo Fernández de Peñarol por el Torneo Clausura
CLAUSURA

Así quedaron las tablas de posiciones en el Torneo Clausura y en la Tabla Anual tras el empate de Peñarol contra Liverpool

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos