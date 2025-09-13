Dólar
/ Nacional / RURAL DEL PRADO

Delgado afirmó que "la garantía" de Fratti en el Ministerio de Ganadería "termina siendo" Oddone

El presidente de los blancos afirmó que su partido "no tiene perjuicios ideológicos con el campo", cosa que a su entender, sí tiene "la mayoría del Frente Amplio"

13 de septiembre 2025 - 15:48hs
Álvaro Delgado en la Rural del Prado 2025

Álvaro Delgado en la Rural del Prado 2025

Foto: Gastón Britos / Foco Uy

El presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, dijo que el discurso de Alfredo Fratti en la Rural del Prado fue "más pobre" que el del presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) y criticó su gestión al frente de la cartera.

"La garantía de este ministro de Ganadería termina siendo el ministro de Economía (Gabriel Oddone)", dijo Delgado este sábado en rueda de prensa, tras el discurso de Fratti.

Para Delgado, es Oddone "con quien las rurales hablan cuando hay definiciones que generan alertas en el mercado" y dio como ejemplo "la prohibición de exportación de ganado en pie".

Antes de hablar Fratti, lo hizo el presidente de la ARU, Rafael Ferber. El ruralista dio un discurso que según Delgado fue "muy equilibrado", "con luces largas" y "con alertas en el tema de la competitividad".

Por otro lado, el presidente de los blancos calificó el discurso de Fratti de manera opuesta. "Me hubiera esperado un discurso con un ministro pensando en luces largas", dijo Delgado.

"Hizo muchas referencias a cosas que estaban desde el período anterior", agregó el exsecretario de Presidencia con respecto al pasado gobierno. A su vez, comentó que Fratti habló de "conceptos" que están más emparentados "con lo ideológico" que "con lo pragmático".

Además mostró preocupación porque en el proyecto de Ley del Presupuesto "hay tasas en el sector agro que esta bajo la piedra" y que "va encarecer mucho la agricultura".

En cuanto a las críticas del valor del dólar por parte de Ferber en los últimos gobiernos, el exjerarca de gobierno dijo que "es un tema viejo que se viene arrastrando de hace mucho tiempo" y que también desde ARU "valoraron" otros aspectos de la pasada administración como "la baja de la inflación".

El presidente de los nacionalistas afirmó que su partido "no tiene perjuicios ideológicos con el campo", cosa que a su entender sí tiene "la mayoría del Frente Amplio". "Ojalá el gobierno sea diferente", sentenció Delgado.

