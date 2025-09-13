Dólar
/ Nacional / VIOLENCIA

Dos homicidios ocurrieron en Pando en 24 horas: no están conectados, los autores están identificados y buscados

El cuerpo de un hombre fue encontrado baleado en un apartamento el viernes y este sábado un trabajador de una fábrica de ladrillos fue asesinado por un compañero

13 de septiembre 2025 - 12:05hs
Policía, policías, ministerio del interior
Foto: Leonardo Carreño

Dos homicidios ocurrieron en la ciudad de Pando en menos de un día, los casos no están conectados entre sí, y en ambos los autores están identificados pero todavía no han sido capturados.

El primero de ellos, registrados sobre la tarde, terminó con la muerte de un hombre de 31 años con heridas de arma de fuego. El hecho ocurrió en un apartamento ubicado en la calle Varela de esta ciudad.

La Policía acudió tras una denuncia por disparos y encontraron el cuerpo de la víctima, quien tenía un antecedente penal por un delito de hurto. El homicida está identificado y siendo buscado por las autoridades.

Policía Científica y el Departamento de Homicidios investigan el hecho, en conjunto con la Fiscalía actuante.

Otro homicidio sucedió este sábado a partir de una pelea entre dos trabajadores en una fábrica de ladrillos de la misma ciudad. Luego de una discusión, uno de ellos le disparó al otro, un joven de 24 años.

Si bien fue trasladado para ser asistido, el joven murió. El agresor está identificado y siendo buscando.

Este caso también está siendo investigado por la Fiscalía de Pando, la Policía Científica y el Departamento de Homicidios.

homicidio Pando

